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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Латвійський фільм вперше в історії отримав "Оскар"

Київ • УНН

 • 37006 перегляди

Мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" виробництва Латвії переміг у номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм". Раніше він також отримав "Золотий глобус".

Латвійський фільм вперше в історії отримав "Оскар"

Фільм виробництва Латвії вперше став переможцем найпрестижнішої кінопремії "Оскар". Мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм", повідомляє УНН.

Деталі

Іншими претендентами на "золоту статуетку" були мультфільми "Думками навиворіт 2", "Воллес та Громіт 2", "Дикий робот" та "Мемуари равлика".

Раніше мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" отримав "Золотий глобус" як найкращий повнометражний анімаційний фільм.

"Потік. Останній кіт на Землі" - це пригодницький мультфільм у жанрі "фентезі" режисера Гінтса Зільбалодіса. Сюжет розгортається після того, як нестримний потік води вніс корективи у життя кожної живої істоти на планеті.

Нагадаємо

82-річний актор Гаррісон Форд не зможе бути ведучим на церемонії "Оскар" через діагностований оперізуючий лишай. Його замінить інша зірка "Зоряних війн" - Марк Гемілл.

Український режисер Чернов отримав нову престижну нагороду після "Оскара"01.02.25, 09:39 • 29421 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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