Латвійський фільм вперше в історії отримав "Оскар"
Київ • УНН
Мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" виробництва Латвії переміг у номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм". Раніше він також отримав "Золотий глобус".
Фільм виробництва Латвії вперше став переможцем найпрестижнішої кінопремії "Оскар". Мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм", повідомляє УНН.
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Іншими претендентами на "золоту статуетку" були мультфільми "Думками навиворіт 2", "Воллес та Громіт 2", "Дикий робот" та "Мемуари равлика".
Раніше мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" отримав "Золотий глобус" як найкращий повнометражний анімаційний фільм.
"Потік. Останній кіт на Землі" - це пригодницький мультфільм у жанрі "фентезі" режисера Гінтса Зільбалодіса. Сюжет розгортається після того, як нестримний потік води вніс корективи у життя кожної живої істоти на планеті.
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