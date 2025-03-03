Латвийский фильм впервые в истории получил "Оскар"
Киев • УНН
Мультфильм «Поток. Последний кот на Земле» производства Латвии победил в номинации „Лучший полнометражный анимационный фильм“. Ранее он также получил "Золотой глобус".
Фильм производства Латвии впервые стал победителем самой престижной кинопремии "Оскар". Мультфильм "Поток. Последний кот на Земле" победил в номинации „Лучший полнометражный анимационный фильм", сообщает УНН.
Детали
Другими претендентами на "золотую статуэтку" были мультфильмы "Мыслями наизнанку 2", "Уоллес и Громит 2", "Дикий робот" и "Мемуары улитки".
Ранее мультфильм "Поток. Последний кот на Земле" получил „Золотой глобус" как лучший полнометражный анимационный фильм.
"Поток. Последний кот на Земле" - это приключенческий мультфильм в жанре „фэнтези" режиссера Гинтса Зильбалодиса. Сюжет разворачивается после того, как безудержный поток воды внес коррективы в жизнь каждого живого существа на планете.
Напомним
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