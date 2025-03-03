"Слава Україні", – сказала зірка фільмів "Убити Білла" Деріл Ганна зі сцени "Оскара" перед оголошенням переможця
Київ • УНН
Актриса Деріл Ганна підтримала Україну під час церемонії "Оскар" перед оголошенням переможця у номінації "Найкращий монтаж". Перемогу здобув фільм "Анора" про стосунки секс-працівниці та сина російського олігарха.
Американська акторка, відома за ролями у фільмах "Убити Білла" та "Убити Білла 2" Деріл Ганна згадала Україну перед оголошенням переможця у номінації за найкращий монтаж на "Оскарі". Про це інформує CNN, передає УНН.
Слава Україні! От, хто дійсно найкрутіші!
У номінації "Найкращий монтаж" змагалися:
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "Конклав"
- "Емілія Перес"
- "Wicked: Чародійка"
Перемогу здобув фільм "Анора" Шона Бейкера, що розповідає про стосунки секс-працівниці Анори та сина російського олігарха. Російський актор Юрій Борисов був номінований у категорії "Найкращий актор другого плану", однак не переміг. Нагороду забрав Кірен Калкін.
Юрій Борисов - фігурант бази "Миротворець". У 2020 році він зіграв у російському фільмі "Калашніков", який знімали в окупованому Криму. А роком раніше - у стрічці "Т-34", яка прославляла російську армію.
Цю стрічку також номіновано у категорії "Найкращий фільм".
Нагадаємо
Мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" виробництва Латвії переміг у номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм". Раніше він також отримав "Золотий глобус".