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"Слава Україні", – сказала зірка фільмів "Убити Білла" Деріл Ганна зі сцени "Оскара" перед оголошенням переможця

Київ • УНН

 • 30978 перегляди

Актриса Деріл Ганна підтримала Україну під час церемонії "Оскар" перед оголошенням переможця у номінації "Найкращий монтаж". Перемогу здобув фільм "Анора" про стосунки секс-працівниці та сина російського олігарха.

"Слава Україні", – сказала зірка фільмів "Убити Білла" Деріл Ганна зі сцени "Оскара" перед оголошенням переможця

Американська акторка, відома за ролями у фільмах "Убити Білла" та "Убити Білла 2" Деріл Ганна згадала Україну перед оголошенням переможця у номінації за найкращий монтаж на "Оскарі". Про це інформує CNN, передає УНН.

Слава Україні! От, хто дійсно найкрутіші!

- сказала Деріл Ганна одразу, як вийшла на сцену.

У номінації "Найкращий монтаж" змагалися:

  • "Анора"
    • "Бруталіст"
      • "Конклав"
        • "Емілія Перес"
          • "Wicked: Чародійка"

            Перемогу здобув фільм "Анора" Шона Бейкера, що розповідає про стосунки секс-працівниці Анори та сина російського олігарха. Російський актор Юрій Борисов був номінований у категорії "Найкращий актор другого плану", однак не переміг. Нагороду забрав Кірен Калкін.

            Юрій Борисов - фігурант бази "Миротворець". У 2020 році він зіграв у російському фільмі "Калашніков", який знімали в окупованому Криму. А роком раніше - у стрічці "Т-34", яка прославляла російську армію.

            Цю стрічку також номіновано у категорії "Найкращий фільм".

            Нагадаємо

            Мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" виробництва Латвії переміг у номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм". Раніше він також отримав "Золотий глобус".

            Віта Зеленецька

            Віта Зеленецька

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