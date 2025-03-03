"Слава Украине", - сказала звезда фильмов „Убить Билла“ Дэрил Ханна со сцены „Оскара“ перед объявлением победителя
Киев • УНН
Актриса Дэрил Ханна поддержала Украину во время церемонии "Оскар" перед объявлением победителя в номинации "Лучший монтаж". Победу одержал фильм "Анора" об отношениях секс-работницы и сына российского олигарха.
Американская актриса, известная по ролям в фильмах "Убить Билла" и "Убить Билла 2" Дэрил Ханна вспомнила Украину перед объявлением победителя в номинации за лучший монтаж на "Оскаре". Об этом информирует CNN, передает УНН.
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В номинации "Лучший монтаж" соревновались:
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Wicked: Волшебница"
Победу одержал фильм "Анора" Шона Бейкера, рассказывающий об отношениях секс-работницы Аноры и сына российского олигарха. российский актер Юрий Борисов был номинирован в категории "Лучший актер второго плана", однако не победил. Награду забрал Кирен Калкин.
Юрий Борисов - фигурант базы "Миротворец". В 2020 году он сыграл в российском фильме "Калашников", который снимали в оккупированном Крыму. А годом ранее - в ленте "Т-34", которая прославляла российскую армию.
Эта лента также номинирована в категории "Лучший фильм".
Напомним
Мультфильм "Поток. Последний кот на Земле" производства Латвии победил в номинации „Лучший полнометражный анимационный фильм". Ранее он также получил "Золотой глобус".