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"Слава Украине", - сказала звезда фильмов „Убить Билла“ Дэрил Ханна со сцены „Оскара“ перед объявлением победителя

Киев • УНН

 • 30978 просмотра

Актриса Дэрил Ханна поддержала Украину во время церемонии "Оскар" перед объявлением победителя в номинации "Лучший монтаж". Победу одержал фильм "Анора" об отношениях секс-работницы и сына российского олигарха.

"Слава Украине", - сказала звезда фильмов „Убить Билла“ Дэрил Ханна со сцены „Оскара“ перед объявлением победителя

Американская актриса, известная по ролям в фильмах "Убить Билла" и "Убить Билла 2" Дэрил Ханна вспомнила Украину перед объявлением победителя в номинации за лучший монтаж на "Оскаре". Об этом информирует CNN, передает УНН.

Слава Украине! Вот, кто действительно самые крутые!

- сказала Дэрил Ханна сразу, как вышла на сцену.

В номинации "Лучший монтаж" соревновались:

  • "Анора"
    • "Бруталист"
      • "Конклав"
        • "Эмилия Перес"
          • "Wicked: Волшебница"

            Победу одержал фильм "Анора" Шона Бейкера, рассказывающий об отношениях секс-работницы Аноры и сына российского олигарха. российский актер Юрий Борисов был номинирован в категории "Лучший актер второго плана", однако не победил. Награду забрал Кирен Калкин.

            Юрий Борисов - фигурант базы "Миротворец". В 2020 году он сыграл в российском фильме "Калашников", который снимали в оккупированном Крыму. А годом ранее - в ленте "Т-34", которая прославляла российскую армию.

            Эта лента также номинирована в категории "Лучший фильм".

            Напомним

            Мультфильм "Поток. Последний кот на Земле" производства Латвии победил в номинации „Лучший полнометражный анимационный фильм". Ранее он также получил "Золотой глобус".

            Вита Зеленецкая

            Вита Зеленецкая

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