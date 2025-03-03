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Землетрус у Голлівуді стався під час афтепаті після вручення премії "Оскар"

Київ • УНН

 • 214476 перегляди

Землетрус магнітудою 3,9 стався у Північному Голлівуді під час святкування після церемонії "Оскар". Очевидці повідомляли про сильну тряску та коливання висотних будівель, проте постраждалих немає.

Землетрус у Голлівуді стався під час афтепаті після вручення премії "Оскар"

Землетрус магнітудою 3,9 стався у Голлівуді, коли деякі з провідних світових зірок почали святкувати на афтепаті після вручення премії "Оскар", повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Епіцентр землетрусу був зафіксований у Північному Голлівуді, всього за кілька кілометрів від місця проведення церемонії нагородження у театрі Dolby Theatre.

Повідомлень про пошкодження чи травмованих відразу не було. Землетрус стався невдовзі після 22:00 за місцевим часом, коли знаменитості збиралися на популярній вечірці після вручення премії Vanity Fair.

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Жителі району повідомили про раптовий викид енергії, дехто кричав і бачив, як висотні будівлі "хиталися, як желе", пише видання.

Кореспонденти ВВС, які висвітлювали церемонію вручення премії "Оскар" у самому серці Голлівуду, повідомили про сильну тряску і навіть крики, оскільки раптовий поштовх налякав відвідувачів. Для деяких це було схоже на те, "ніби вибухнула бомба через гуркіт".

Геологічна служба США (USGS), яка відстежує такі події, повідомила, що землетрус відчувався на відстані багатьох кілометрів по всьому Лос-Анджелесу.

Внаслідок відносно невеликого землетрусу не було оголошено попередження про цунамі.

Пожежна служба Лос-Анджелеса заявила, що землетрус відчувався в центрі Лос-Анджелеса, але агентство не запроваджувало "режим землетрусу" через інцидент.

У разі сильніших землетрусів рятувальники та посадові особи проводять оцінку місцевості, щоб переконатися у відсутності структурних ушкоджень будівель та інфраструктури.

Доповнення

Цей землетрус входить до числа 40, що відбулися в Південній Каліфорнії з початку березня, хоча майже всі вони були землетрусами магнітудою 1, які зазвичай не відчуваються жителями, згідно з даними USGS, розглянутими BBC.

Минулого місяця стався землетрус магнітудою 3,7, який обрушився на район Малібу. У грудні сильний землетрус магнітудою 7 потряс північну Каліфорнію і викликав короткочасне попередження про цунамі для жителів північної Каліфорнії та південного Орегону.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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