Маколей Калкін "плакав" через перемогу свого брата Кірана на "Оскарі"

Маколей Калкін розповів, що спостереження за першою перемогою брата Кірана на "Оскарі" зробило його дуже емоційним.

Передає УНН із посиланням на Vanity Fair та Rolling Stone.

Маколей Калкін розповів на вечірці Vanity Fair Oscars (через Entertainment Weekly), що він плакав, коли його молодший брат Кіран Калкін отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Справжній біль" Джессі Айзенберга.

Маколей Калкін святкує перемогу свого брата Кірана Калкіна на 97-й церемонії вручення премії "Оскар"-2025.

Розмовляючи з ведучою Тан Франс на червоній доріжці щорічної афтепаті Vanity Fair Oscars в Лос-Анджелесі, актор розповів, що дивився лише одну категорію і розплакався, коли переміг актор з фільму "Спадкоємці".

- сказав він

Це єдине, що я дивився. Це правда, це правда. Побачимося пізніше. ..Я плакав.

Модератор Тан Франс запитала, чи очікували Маколей Калкін і його партнерка, актриса Бренда Сонг, на цю перемогу.

Так, абсолютно. Він сидів у першому ряду. На проході. Найближче до сходів. Було зрозуміло, що він переможе