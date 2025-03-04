Маколей Калкін "плакав" через перемогу свого брата Кірана на "Оскарі"
Київ • УНН
Маколей Калкін розплакався під час перемоги свого молодшого брата Кірана на "Оскарі" за найкращу чоловічу роль другого плану. Кіран отримав нагороду за роль Бенкі Каплана у фільмі "Справжній біль".
Маколей Калкін розповів, що спостереження за першою перемогою брата Кірана на "Оскарі" зробило його дуже емоційним.
Передає УНН із посиланням на Vanity Fair та Rolling Stone.
Маколей Калкін розповів на вечірці Vanity Fair Oscars (через Entertainment Weekly), що він плакав, коли його молодший брат Кіран Калкін отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Справжній біль" Джессі Айзенберга.
Маколей Калкін святкує перемогу свого брата Кірана Калкіна на 97-й церемонії вручення премії "Оскар"-2025.
Розмовляючи з ведучою Тан Франс на червоній доріжці щорічної афтепаті Vanity Fair Oscars в Лос-Анджелесі, актор розповів, що дивився лише одну категорію і розплакався, коли переміг актор з фільму "Спадкоємці".
Це єдине, що я дивився. Це правда, це правда. Побачимося пізніше. ..Я плакав.
Модератор Тан Франс запитала, чи очікували Маколей Калкін і його партнерка, актриса Бренда Сонг, на цю перемогу.
Так, абсолютно. Він сидів у першому ряду. На проході. Найближче до сходів. Було зрозуміло, що він переможе
42-річний Кіран Калкін отримав нагороду за роль Бенкі Каплана у фільмі "Справжній біль".
Землетрус у Голлівуді стався під час афтепаті після вручення премії "Оскар"03.03.25, 12:45 • 214476 переглядiв
Окрім Калкіна у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" на "Оскар" претендували також: Едвард Нортон, який зіграв у фільмі "Повна невідомість" (A Complete Unknown); Гай Пірс - за фільм "Бруталіст" (The Brutalist); Джеремі Стронг - "Учень. Історія Трампа" (The Apprentice); Юра Борисов - "Анора" (Anora); а також Дензел Вашингтон - "Гладіатор II" (Gladiator II).
Нагадаємо
Адам Сендлер здивував на "Оскарі" 2025: як комік порушив модні правила03.03.25, 10:50 • 240453 перегляди