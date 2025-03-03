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Адам Сендлер здивував на "Оскарі" 2025: як комік порушив модні правила

Київ • УНН

 • 240453 перегляди

Американський актор Адам Сендлер порушив дрес-код на церемонії "Оскар-2025", одягнувши худі Aviator Nation за $175 тис та баскетбольні шорти. Комік пропустив червону доріжку та пожартував над своїм виглядом разом з ведучим Конаном О'Брайеном.

Адам Сендлер здивував на "Оскарі" 2025: як комік порушив модні правила

На церемонії вручення премії "Оскар" 2025 року знаменитий американський комік і актор Адам Сендлер здивував присутніх своїм невимушеним виглядом. Комік з’явився на світському заході у баскетбольних шортах та синьому худі. Про це інформує Variety, передає УНН.

Деталі

Адам пропустив червону доріжку, але з’явився серед публіки у великих баскетбольних шортах та синьому худі Aviator Nation Malibu Zip. Це не перший раз, коли Сендлер вибирає зручний стиль для публічних заходів - ще в 2023 році він одягав цей самий худі під час інтерв'ю в "Access Daily".

Вартість худі Aviator Nation Aspen Zip, в якому з’явився Сендлер на церемонії, складає $175 тис , що значно дешевше за ціни на червону доріжку. Цей стиль від бренду Aviator Nation натхненний атмосферою Каліфорнії та має комфортний вигляд для повсякденного носіння. Ідеальне поєднання з улюбленими кросівками Under Armour Steph Curry 11 створює атмосферу невимушеного стилю коміка.

Адам Сендлер неодноразово заявляв, що йому байдуже, що він носить, і його вибір одягу часто стає темою жартів.

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На запитання про його вигляд на церемонії "Оскар", ведучий Конан О'Брайен відзначив, що Сендлер був "одягнений", як хлопець, який грає у відеопокер о 2 годині ночі".

На це комік відповів з гумором, підкреслюючи, що важливіше бути доброю людиною, а не слідувати модним трендам.

Незважаючи на свій невимушений стиль, Сендлер не раз потрапляв у заголовки завдяки своєму "шикарному" вбранню.

У 2021 році його навіть визнали знаменитістю з найпомітнішим стилем на публіці. Хоча він і не любить дотримуватися строгих дрес-кодів, таких як смокінги, Адам знаходить свій власний шлях у світі моди і не боїться виглядати по-своєму.

Сендлер, наприкінці церемонії, пожартував, що запрошує всіх приєднатися до нього на гру в баскетбол п’ять на п’ять. І, здається, цей підхід до життя та одягу стає його фірмовим стилем.

Адам Сендлер продовжує бути зразком того, як можна поєднувати гумор, комфорт і стиль. Його вибір одягу - це не лише модний вибір, а й демонстрація його характеру та неповторного погляду на життя, де найголовніше - бути самим собою.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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