Відомий американський режисер отримує громадянство Нової Зеландії: “Після переобрання Трампа це неминуче”

ukenru
15 березня, 19:03 • 119330 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178498 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144420 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136366 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116037 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107244 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102711 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139459 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133654 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128000 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 22113 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 22680 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 33274 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 20214 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 15238 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139461 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138489 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272742 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301647 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237540 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 2154 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 52543 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110759 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133655 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116163 перегляди
Актуальне
Відомий американський режисер отримує громадянство Нової Зеландії: “Після переобрання Трампа це неминуче”

Відомий американський режисер отримує громадянство Нової Зеландії: “Після переобрання Трампа це неминуче”

Київ • УНН

 • 146103 перегляди

Режисер "Аватара" Джеймс Кемерон планує отримати громадянство Нової Зеландії після 14 років проживання в країні. Він пояснює своє рішення небажанням повертатися до США через політику Дональда Трампа.

Оскароносний режисер Джеймс Кемерон з радий отримати своє громадянство Нової Зеландії, особливо після переобрання Дональда Трампа на другий президентський термін.

Про це повідомляє The Hollywood reporter, пише УНН.

Деталі

Нещодавно в подкасті The F#$%ing News на Stuff Кемерону поставили запитання про друге президентство Трампа, на що він відповів: "Це жахливо, я думаю, це жахливо".

Як повідомляє ЗМІ, хоча режисер "Аватара" який народився в Канаді, останні 14 років живе в Новій Зеландії, він не зацікавлений в тому, щоб знову переїжджати до Сполучених Штатів, частково через суперечливу політику Трампа. Однак легендарному режисерові доведеться час від часу відвідувати Голлівуд за робочими зобов'язаннями.

Я бачу відхід від усього, що можна назвати пристойним

- сказав Кемерон про США.

Америка нічого не варта, якщо більше не відстоює те, за що виступала історично. Вона перетворюється на порожню ідею, і, як на мене, її виснажують настільки швидко, наскільки це можливо, заради власної вигоди

Коли Кемерона запитали, чи почувається він у більшій безпеці в Новій Зеландії, режисер "Термінатора" зізнався, що не впевнений, адже "ми всі в цьому разом у глобальному масштабі", коли йдеться про вплив політики Трампа.

Водночас відсутність постійних заголовків про президента — приємний бонус життя у віддаленій країні.

Суд США заблокував указ Трампа про скасування громадянства за народженням06.02.25, 06:10 • 53207 переглядiв

Не знаю, чи почуваюся я тут безпечніше, але точно відчуваю, що мені більше не доводиться читати про це на першій шпальті щодня. І це просто огидно. Є в новозеландських медіа дещо приємне — принаймні, вони поміщають це на третю сторінку. Я просто більше не хочу бачити обличчя цього чоловіка на першій шпальті. Там цього не уникнути, це як дивитися на автокатастрофу знову і знову

- пояснив Кемерон.

Режисер зазначив, що отримання громадянства Нової Зеландії — це лише питання часу, адже "це те, до чого я прагнув і заради чого мені довелося піти на жертви".

Якщо ти вирішуєш кардинально змінити життя, перевезти сім’ю і оселитися в іншій країні, ти маєш вкладатися, стати її частиною, заслужити своє місце. Я вважаю, що право жити десь потрібно заслужити.

- додав він.

Трамп планує продавати американське громадянство за 5 млн доларів26.02.25, 05:20 • 107749 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуУНН Lite
nova-zelandiiaНова Зеландія
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами