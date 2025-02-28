Відомий американський режисер отримує громадянство Нової Зеландії: “Після переобрання Трампа це неминуче”

Оскароносний режисер Джеймс Кемерон з радий отримати своє громадянство Нової Зеландії, особливо після переобрання Дональда Трампа на другий президентський термін.

Про це повідомляє The Hollywood reporter, пише УНН.

Деталі

Нещодавно в подкасті The F#$%ing News на Stuff Кемерону поставили запитання про друге президентство Трампа, на що він відповів: "Це жахливо, я думаю, це жахливо".

Як повідомляє ЗМІ, хоча режисер "Аватара" який народився в Канаді, останні 14 років живе в Новій Зеландії, він не зацікавлений в тому, щоб знову переїжджати до Сполучених Штатів, частково через суперечливу політику Трампа. Однак легендарному режисерові доведеться час від часу відвідувати Голлівуд за робочими зобов'язаннями.

Я бачу відхід від усього, що можна назвати пристойним - сказав Кемерон про США.

Америка нічого не варта, якщо більше не відстоює те, за що виступала історично. Вона перетворюється на порожню ідею, і, як на мене, її виснажують настільки швидко, наскільки це можливо, заради власної вигоди

Коли Кемерона запитали, чи почувається він у більшій безпеці в Новій Зеландії, режисер "Термінатора" зізнався, що не впевнений, адже "ми всі в цьому разом у глобальному масштабі", коли йдеться про вплив політики Трампа.

Водночас відсутність постійних заголовків про президента — приємний бонус життя у віддаленій країні.

Суд США заблокував указ Трампа про скасування громадянства за народженням

Не знаю, чи почуваюся я тут безпечніше, але точно відчуваю, що мені більше не доводиться читати про це на першій шпальті щодня. І це просто огидно. Є в новозеландських медіа дещо приємне — принаймні, вони поміщають це на третю сторінку. Я просто більше не хочу бачити обличчя цього чоловіка на першій шпальті. Там цього не уникнути, це як дивитися на автокатастрофу знову і знову - пояснив Кемерон.

Режисер зазначив, що отримання громадянства Нової Зеландії — це лише питання часу, адже "це те, до чого я прагнув і заради чого мені довелося піти на жертви".

Якщо ти вирішуєш кардинально змінити життя, перевезти сім’ю і оселитися в іншій країні, ти маєш вкладатися, стати її частиною, заслужити своє місце. Я вважаю, що право жити десь потрібно заслужити. - додав він.

Трамп планує продавати американське громадянство за 5 млн доларів