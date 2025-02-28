Известный американский режиссер получает гражданство Новой Зеландии: «После переизбрания Трампа это неизбежно»

Оскароносный режиссер Джеймс Кэмерон с рад получить свое гражданство Новой Зеландии, особенно после переизбрания Дональда Трампа на второй президентский срок.

Об этом сообщает The Hollywood reporter, пишет УНН.

Детали

Недавно в подкасте The F#$%ing News на Stuff Кэмерону задали вопрос о втором президентстве Трампа, на что он ответил: «Это ужасно, я думаю, это ужасно».

Как сообщает СМИ, хотя родившийся в Канаде режиссер «Аватара» последние 14 лет живет в Новой Зеландии, он не заинтересован в том, чтобы снова переезжать в Соединенные Штаты, отчасти из-за противоречивой политики Трампа. Однако легендарному режиссеру придется время от времени посещать Голливуд по рабочим обязательствам.

Я вижу отход от всего, что можно назвать приличным - сказал Кэмерон о США.

Америка ничего не стоит, если больше не отстаивает то, за что выступала исторически. Она превращается в пустую идею, и, как по мне, её истощают настолько быстро, насколько это возможно, ради собственной выгоды

Когда Кэмерона спросили, чувствует ли он себя в большей безопасности в Новой Зеландии, режиссер «Терминатора» признался, что не уверен, ведь «мы все в этом вместе в глобальном масштабе», когда речь идет о влиянии политики Трампа.

В то же время отсутствие постоянных заголовков о президенте - приятный бонус жизни в отдаленной стране.

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Не знаю, чувствую ли я себя здесь безопаснее, но точно чувствую, что мне больше не приходится читать об этом на первой полосе каждый день. И это просто отвратительно. Есть в новозеландских медиа кое-что приятное - по крайней мере, они помещают это на третью страницу. Я просто больше не хочу видеть лицо этого человека на первой полосе. Там этого не избежать, это как смотреть на автокатастрофу снова и снова - объяснил Кэмерон.

Режиссер отметил, что получение гражданства Новой Зеландии - это лишь вопрос времени, ведь «это то, к чему я стремился и ради чего мне пришлось пойти на жертвы».

Если ты решаешь кардинально изменить жизнь, перевезти семью и поселиться в другой стране, ты должен вкладываться, стать ее частью, заслужить свое место. Я считаю, что право жить где-то нужно заслужить. - добавил он.

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