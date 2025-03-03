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Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Киев • УНН

 • 240450 просмотра

Американский актер Адам Сэндлер нарушил дресс-код на церемонии «Оскар-2025», надев худи Aviator Nation за $175 тыс и баскетбольные шорты. Комик пропустил красную дорожку и пошутил над своим видом вместе с ведущим Конаном О'Брайеном.

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

На церемонии вручения премии «Оскар» 2025 года знаменитый американский комик и актер Адам Сэндлер удивил присутствующих своим непринужденным видом. Комик появился на светском мероприятии в баскетбольных шортах и синем худи. Об этом информирует Variety, передает УНН.

Детали

Адам пропустил красную дорожку, но появился среди публики в больших баскетбольных шортах и синем худи Aviator Nation Malibu Zip. Это не первый раз, когда Сэндлер выбирает удобный стиль для публичных мероприятий - еще в 2023 году он надевал этот самый худи во время интервью в «Access Daily».

Стоимость худи Aviator Nation Aspen Zip, в котором появился Сэндлер на церемонии, составляет $175 тыс, что значительно дешевле цен на красную дорожку. Этот стиль от бренда Aviator Nation вдохновлен атмосферой Калифорнии и имеет комфортный вид для повседневной носки. Идеальное сочетание с любимыми кроссовками Under Armour Steph Curry 11 создает атмосферу непринужденного стиля комика.

Адам Сэндлер неоднократно заявлял, что ему безразлично, что он носит, и его выбор одежды часто становится темой шуток.

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На вопрос о его виде на церемонии «Оскар», ведущий Конан О'Брайен отметил, что Сэндлер был «одет», как парень, который играет в видеопокер в 2 часа ночи».

На это комик ответил с юмором, подчеркивая, что важнее быть хорошим человеком, а не следовать модным трендам.

Несмотря на свой непринужденный стиль, Сэндлер не раз попадал в заголовки благодаря своему «шикарному» наряду.

В 2021 году его даже признали знаменитостью с самым заметным стилем на публике. Хотя он и не любит придерживаться строгих дресс-кодов, таких как смокинги, Адам находит свой собственный путь в мире моды и не боится выглядеть по-своему.

Сэндлер, в конце церемонии, пошутил, что приглашает всех присоединиться к нему на игру в баскетбол пять на пять. И, кажется, этот подход к жизни и одежде становится его фирменным стилем.

Адам Сэндлер продолжает быть образцом того, как можно сочетать юмор, комфорт и стиль. Его выбор одежды - это не только модный выбор, но и демонстрация его характера и неповторимого взгляда на жизнь, где самое главное - быть самим собой.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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