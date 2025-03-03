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Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Киев • УНН

 • 213123 просмотра

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на красной дорожке «Оскара» 2025, отплатив за неожиданный поцелуй 2003 года. Броуди номинирован за роль в исторической драме «Бруталист», получившей 10 номинаций.

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

После 22 лет Холли Берри, известная голливудская актриса и лауреат премии «Оскар» за лучшую главную женскую роль в 2002 году, ответила на поцелуй Эдриэна Броуди, сама поцеловала его на красной дорожке «Оскара». Этому поцелую голливудская звезда придала эмоциональное и символическое значение. Об этом пишет Variety, передает УНН.

Детали

В 2003 году, во время церемонии вручения премии «Оскар», когда Броуди получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Пианист», его непредсказуемый поцелуй на сцене с Берри стал моментом, который долгое время обсуждался как в медиа, так и среди фанатов. Реакция актрисы, мягко говоря, была шокирована, и этот инцидент стал частью «оскаровского» мифа.

Спустя много лет, когда Броуди, номинированный за роль в исторической драме «Бруталист», снова появился на красной дорожке премии, Берри решила дать новую жизнь их истории, вернув поцелуй, ставший настоящим актом возмездия, но уже без шока, лишь с игривой уверенностью.

Актриса, комментируя свой поступок, призналась, что этот момент был своеобразным чествованием того вечера и отдачей за те эмоции, которые они пережили вместе, и с которыми долго жило киносообщество.

Это была адская ночь для него, и для меня тоже. Чтобы быть частью его момента. Сегодня вечером я должна была отплатить ему

- поделилась Берри в интервью на красной дорожке.

Она также подчеркнула, что видела Броуди на различных мероприятиях, но именно этой ночью решила вернуть ему этот акт символической мести, как надлежащее завершение того времени.

Сам Броуди, зная, какую значимость имел тот поцелуй для обоих, с достоинством принял возмездие.

«Мы живем в очень сознательное время, и это прекрасно», - сказал актер.

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Его слова отражали не только зрелость, но и понимание, что любое действие в Голливуде, в частности это, имеет свое особое значение в контексте современных социальных норм.

В этом году Броуди номинирован за роль венгерско-еврейского архитектора Ласло Тота в исторической эпопее «Бруталист», которая получила 10 номинаций на «Оскар», в частности за лучший фильм, режиссуру, женскую роль второго плана (Фелисити Джонс), актера второго плана (Гай Пирс) и лучший оригинальный сценарий. Берри же остается единственной чернокожей актрисой, которая выиграла лучшую главную женскую роль на «Оскаре» в 2002 году за роль в драме «Бал чудовищ».

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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