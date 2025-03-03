Голлі Беррі поцілувала Едрієна Броуді на "Оскарі"

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36261 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 60445 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 62250 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66334 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77688 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61612 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59485 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127628 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82968 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232868 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13699 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16781 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11414 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 10911 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26532 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95974 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127634 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232872 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408656 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400219 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16797 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23862 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24677 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26568 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76894 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Голлі Беррі поцілувала Едрієна Броуді на "Оскарі"

Київ • УНН

 • 213124 перегляди

Холлі Беррі поцілувала Едрієна Броуді на червоній доріжці "Оскара" 2025, відплативши за несподіваний поцілунок 2003 року. Броуді номінований за роль в історичній драмі "Бруталіст", що отримала 10 номінацій.

Голлі Беррі поцілувала Едрієна Броуді на "Оскарі"

Після 22 років Холлі Беррі, відома голлівудська актриса і лауреатка премії "Оскар" за найкращу головну жіночу роль у 2002 році, відповіла на поцілунок Едріена Броуді, сама поцілувала його на червоній доріжці "Оскара". Цьому поцілунку голлівудська зірка надала емоційне та символічне значення. Про це пише Variety, передає УНН.

Деталі

У 2003 році, під час церемонії вручення премії "Оскар", коли Броуді отримав статуетку за найкращу чоловічу роль у фільмі "Піаніст", його непередбачуваний поцілунок на сцені з Беррі став моментом, який довгий час обговорювали як у медіа, так і серед фанатів. Реакція актриси, м’яко кажучи, була шокованою, і цей інцидент став частиною "оскарівського" міфу.

Через багато років, коли Броуді, номінований за роль в історичній драмі "Бруталіст", знову з’явився на червоній доріжці премії, Беррі вирішила дати нове життя їхній історії, повернувши поцілунок, що став справжнім актом відплати, але вже без шоку, лише з грайливою впевненістю.

Актриса, коментуючи свій вчинок, зізналася, що цей момент був своєрідним вшануванням того вечора та віддачею за ті емоції, які вони пережили разом, і з якими довго жило кіноспільнота.

Це була пекельна ніч для нього, і для мене також. Щоб бути частиною його моменту. Сьогодні ввечері я мала відплатити йому

- поділилася Беррі в інтерв’ю на червоній доріжці.

Вона також підкреслила, що бачила Броуді на різних заходах, але саме цієї ночі вирішила повернути йому цей акт символічної помсти, як належне завершення того часу.

Сам Броуді, знаючи, яку значущість мав той поцілунок для обох, із гідністю прийняв відплату.

"Ми живемо в дуже свідомий час, і це чудово", - сказав актор.

Гаррісон Форд пропустить "Оскар" через несподівану хворобу: хто його замінить02.03.25, 12:40 • 169686 переглядiв

Його слова відображали не лише зрілість, але й розуміння, що будь-яка дія в Голлівуді, зокрема ця, має своє особливе значення у контексті сучасних соціальних норм.

Цього року Броуді номінований за роль угорсько-єврейського архітектора Ласло Тота в історичній епопеї "Бруталіст", яка отримала 10 номінацій на "Оскар", зокрема за найкращий фільм, режисуру, жіночу роль другого плану (Фелісіті Джонс), актора другого плану (Гай Пірс) та найкращий оригінальний сценарій. Беррі ж залишається єдиною чорношкірою актрисою, яка виграла найкращу головну жіночу роль на "Оскарі" у 2002 році за роль у драмі "Бал чудовиськ".

Зірка "Сексу у великому місті" пояснила, чому не могла покинути Болдвіна28.02.25, 16:48 • 157827 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини СвітуУНН Lite
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93