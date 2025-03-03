Голлі Беррі поцілувала Едрієна Броуді на "Оскарі"

Після 22 років Холлі Беррі, відома голлівудська актриса і лауреатка премії "Оскар" за найкращу головну жіночу роль у 2002 році, відповіла на поцілунок Едріена Броуді, сама поцілувала його на червоній доріжці "Оскара". Цьому поцілунку голлівудська зірка надала емоційне та символічне значення. Про це пише Variety, передає УНН.

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У 2003 році, під час церемонії вручення премії "Оскар", коли Броуді отримав статуетку за найкращу чоловічу роль у фільмі "Піаніст", його непередбачуваний поцілунок на сцені з Беррі став моментом, який довгий час обговорювали як у медіа, так і серед фанатів. Реакція актриси, м’яко кажучи, була шокованою, і цей інцидент став частиною "оскарівського" міфу.

Через багато років, коли Броуді, номінований за роль в історичній драмі "Бруталіст", знову з’явився на червоній доріжці премії, Беррі вирішила дати нове життя їхній історії, повернувши поцілунок, що став справжнім актом відплати, але вже без шоку, лише з грайливою впевненістю.

Актриса, коментуючи свій вчинок, зізналася, що цей момент був своєрідним вшануванням того вечора та віддачею за ті емоції, які вони пережили разом, і з якими довго жило кіноспільнота.

Це була пекельна ніч для нього, і для мене також. Щоб бути частиною його моменту. Сьогодні ввечері я мала відплатити йому - поділилася Беррі в інтерв’ю на червоній доріжці.



Вона також підкреслила, що бачила Броуді на різних заходах, але саме цієї ночі вирішила повернути йому цей акт символічної помсти, як належне завершення того часу.

Сам Броуді, знаючи, яку значущість мав той поцілунок для обох, із гідністю прийняв відплату.

"Ми живемо в дуже свідомий час, і це чудово", - сказав актор.

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Його слова відображали не лише зрілість, але й розуміння, що будь-яка дія в Голлівуді, зокрема ця, має своє особливе значення у контексті сучасних соціальних норм.

Цього року Броуді номінований за роль угорсько-єврейського архітектора Ласло Тота в історичній епопеї "Бруталіст", яка отримала 10 номінацій на "Оскар", зокрема за найкращий фільм, режисуру, жіночу роль другого плану (Фелісіті Джонс), актора другого плану (Гай Пірс) та найкращий оригінальний сценарій. Беррі ж залишається єдиною чорношкірою актрисою, яка виграла найкращу головну жіночу роль на "Оскарі" у 2002 році за роль у драмі "Бал чудовиськ".

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