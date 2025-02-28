Звезда "Секса в большом городе" объяснила, почему не могла бросить Болдуина

Кристин Дэвис, известная по роли Шарлотты Йорк в культовом сериале «Секс в большом городе», поделилась откровенными деталями своих отношений с актером Алеком Болдуином в начале 2000-х. Она рассказала, что не хотела расставаться с ним, из-за прекрасного дома. Об этом информирует Dailly Mail, передает УНН.

В интервью на подкасте Роба Лоу «Literally!» актриса призналась, что долгое время колебалась разорвать романтические отношения с Болдуином из-за его роскошного дома в Хэмптонах.

«Алек Болдуин был очень богат, когда мы встречались. И честно говоря, одной из лучших вещей был его невероятный дом в Амагансетте. Я не хотела расставаться с этим человеком, потому что мне нравился его дом! Это так стыдно говорить, но это правда», - призналась Дэвис.

Дом, о котором идет речь, Болдуин приобрел в 1995 году за 1,7 миллиона долларов, а впоследствии значительно расширил. В 2022 году, на фоне юридических проблем из-за смертельной стрельбы на съемках фильма «Ржавчина», он выставил имение на продажу. Однако, даже снизив цену до 19 миллионов долларов, покупатель до сих пор не нашелся.

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Дэвис также поделилась другой интересной историей, отвечая на вопрос о другом бывшем, которому она когда-то одолжила 5000 долларов, а тот исчез. Она подчеркнула, что Болдуин никогда не просил у нее денег, ведь в начале 2000-х он был очень богатым.

«Я бы никогда не одолжила Алеку Болдуину 5000 долларов, это смешно!» - заявила актриса.

Сейчас Кристин Дэвис, которая так и не вышла замуж, воспитывает двух приемных детей: Джемму и Уилсона.

Напомним, 57-летняя Памела Андерсон возвращается в Голливуд с номинацией на «Золотой глобус» и премией SAG за роль в фильме Джии Копполы.