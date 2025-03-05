Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер помічені в обіймах на дні народження сина

Американський актор Бен Аффлек та акторка Дженніфер Гарнер знову потрапили під об’єктиви папараці, коли разом святкували день народження свого сина Семюеля. Про це повідомляє TMZ, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, колишнє подружжя провели неділю, святкуючи день народження їхнього сина Семюеля, вирішивши пропустити церемонію вручення "Оскарів" заради святкування іменинів сина на пейнтболі.

"На кількох фотографіях Бен обіймає Джен ... обіймаючи її збоку, коли вона стріляє з пейнтбольної рушниці.

Оптика досить цікава - схоже, що Бен дуже любить Джен ... і люди, які були там, кажуть, що Бен фліртував зі своїм колишнім полум'ям протягом усієї прогулянки",-йдеться у матеріалі.

Джерела TMZ, неодноразово наголошували, що Бен і Дженніфер просто друзі.

Доповнення

Аффлек нещодавно розірвав стосунки з Дженніфер Лопес, а Дженніфер Гарнер, за повідомленнями, все ще підтримує стосунки з генеральним директором інвестиційного бізнесу Джоном С. Міллером.

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