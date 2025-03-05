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Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Киев • УНН

 • 134982 просмотра

ФИФА анонсировала историческое 15-минутное шоу в перерыве финала Чемпионата мира 2026 на стадионе MetLife. Крис Мартин и менеджер Coldplay помогут выбрать артистов для выступления.

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

В финале Чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси, впервые в истории пройдет шоу в перерыве тайма, которое будет напоминать традиционные выступления во время Суперкубка НФЛ.

Организаторы обещают настоящее музыкальное празднество, а помочь с выбором артистов уникального шоу согласились участники легендарной группы Coldplay.

Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали 

Как сообщают СМИ, хотя предматчевые выступления на таких показательных мероприятиях, как финал Лиги чемпионов, стали обычным явлением, шоу в перерыве финала чемпионата мира еще никогда не проводилось.

Перерывы в регулярном сезоне НФЛ длятся около 15 минут, но в Суперкубке они увеличиваются до 30 минут, чтобы можно было устроить шоу в перерыве.

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Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что солист группы Coldplay Крис Мартин и менеджер группы Фил Харви помогут сформировать состав артистов, которые будут выступать в 15-минутном перерыве на финале следующего года.

Могу подтвердить, что это будет первое шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси. Это будет исторический момент для чемпионата мира по футболу и шоу, достойное крупнейшего спортивного события в мире

- написал Инфантино в Instagram.

Напоминаем 

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 тысяч очков за карьеру. Рекорд был установлен во время матча против "Нью-Орлеана", который завершился победой 136-115.

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