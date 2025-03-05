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Перерва фіналу ЧС-2026 буде яскравою: Coldplay готуватиме шоу для футбольних фанатів

Київ • УНН

 • 134986 перегляди

ФІФА анонсувала історичне 15-хвилинне шоу в перерві фіналу Чемпіонату світу 2026 на стадіоні MetLife. Кріс Мартін та менеджер Coldplay допоможуть обрати артистів для виступу.

Перерва фіналу ЧС-2026 буде яскравою: Coldplay готуватиме шоу для футбольних фанатів

У фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбудеться 19 липня на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі, вперше в історії пройде шоу в перерві тайму, що нагадуватиме традиційні виступи під час Суперкубка НФЛ.

Організатори обіцяють справжнє музичне свято, а допомогти з вибором артистів унікального шоу погодилися учасники легендарного гурту Coldplay.

Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, хоча передматчеві виступи на таких показових заходах, як фінал Ліги чемпіонів, стали звичайним явищем, шоу в перерві фіналу чемпіонату світу ще ніколи не проводилося.

Перерви в регулярному сезоні НФЛ тривають близько 15 хвилин, але в Суперкубку вони збільшуються до 30 хвилин, щоб можна було влаштувати шоу в перерві.

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Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що соліст гурту Coldplay Кріс Мартін і менеджер гурту Філ Гарві допоможуть сформувати склад артистів, які виступатимуть у 15-хвилинній перерві на фіналі наступного року.

Можу підтвердити, що це буде перше шоу в перерві фіналу чемпіонату світу з футболу в Нью-Йорку, штат Нью-Джерсі. Це буде історичний момент для чемпіонату світу з футболу і шоу, гідне найбільшої спортивної події у світі

- написав Інфантіно в Instagram.

Нагадаємо 

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