Перерва фіналу ЧС-2026 буде яскравою: Coldplay готуватиме шоу для футбольних фанатів

У фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбудеться 19 липня на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі, вперше в історії пройде шоу в перерві тайму, що нагадуватиме традиційні виступи під час Суперкубка НФЛ.

Організатори обіцяють справжнє музичне свято, а допомогти з вибором артистів унікального шоу погодилися учасники легендарного гурту Coldplay.

Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, хоча передматчеві виступи на таких показових заходах, як фінал Ліги чемпіонів, стали звичайним явищем, шоу в перерві фіналу чемпіонату світу ще ніколи не проводилося.

Перерви в регулярному сезоні НФЛ тривають близько 15 хвилин, але в Суперкубку вони збільшуються до 30 хвилин, щоб можна було влаштувати шоу в перерві.

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Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що соліст гурту Coldplay Кріс Мартін і менеджер гурту Філ Гарві допоможуть сформувати склад артистів, які виступатимуть у 15-хвилинній перерві на фіналі наступного року.

Можу підтвердити, що це буде перше шоу в перерві фіналу чемпіонату світу з футболу в Нью-Йорку, штат Нью-Джерсі. Це буде історичний момент для чемпіонату світу з футболу і шоу, гідне найбільшої спортивної події у світі - написав Інфантіно в Instagram.

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