Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тис. очок
Київ • УНН
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тисяч очок за кар'єру. Рекорд було встановлено під час матчу проти "Нью-Орлеана", який завершився перемогою 136-115.
Форвард баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став першим баскетболістом в історії НБА, який набрав 50 тис. комбінованих очок за кар'єру. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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"У вівторок ввечері Джеймс став першим гравцем, який набрав 50 000 очок разом у регулярному сезоні та постсезоні", - пише видання.
Як зазначається, він подолав цю позначку триочковим кидком у матчі "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Нью-Орлеана", що завершився перемогою з рахунком 136-115.
Перед матчем з "Нью-Орлеаном" гравцю не вистачало всього 18 очок задля досягнення цієї позначки, яку він успішно подолав, закинувши м'яч з передачі Дончича в середині першої чверті. На другому місці за цим показником розташувався Карім Абдул-Джаббар (44 149). Третє місце посідає Карл Мелоун (41 689).
Джеймс уже є найкращим бомбардиром в історії НБА, як у регулярному сезоні, так і в плей-офф, за кар’єру.
Окрім того, матч проти "Нью-Орлеана" став 1547-им для Джеймса, що є третім серед таких досягнень в історії НБА. Перше місце посідає Роберт Періш - 1611 ігор.
Нагадаємо
Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між мадридськими "Реалом" і "Атлетіко" став для "Королівського клубу" 500-м у цьому турнірі за весь час його існування від моменту заснування під назвою Кубок європейських чемпіонів.