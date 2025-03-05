Мадридський "Реал" - перший клуб, який досягнув позначки в 500 матчів у Лізі чемпіонів

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між мадридськими "Реалом" і "Атлетіко" став для "Королівського клубу" 500-м у цьому турнірі за весь час його існування від моменту заснування під назвою Кубок європейських чемпіонів, пише УНН.

Деталі

Вчорашній матч 1/8 фіналу переможний матч для мадридського "Реалу" проти "Атлетіко" став для "вершкових" 500-м у цьому турнірі за весь час його існування.

В матчі проти "Атлетіко", "Реал" здобув мінімальну перемогу - 2:1. Голи на рахунку Родріго та Браїма Діаса. За "матрацників" відзначився Хуліан Альварес. Голкіпер "Реалу" - українець Андрій Лунін, весь поєдинок провів на лаві запасних.

Зазначимо, що до Топ-5 клубів за за кількістю матчів у Лізі чемпіонів/Кубку європейських чемпіонів входять:

"Реал" - 500 матчів;

"Баварія" - 404 матчі;

"Барселона" - 357 матчів;

"Ювентус" - 311 матчів;

"Бенфіка" - 302 матчі.

За весь час участі в турнірі, "Реал" 15 разів здобував трофей Ліги чемпіонів. В цих 500 матчах "вершкові" здобули 302 перемоги, 85 раз зіграли внічию та 113 раз поступилися. Також "Реал" забив найбільше голів в турнірі - 1103, а також найбільше пропустив - 552 голи.

Серед українських клубів, київське "Динамо" за кількістю матчів перебуває на 9 сходинці (261 матч), а донецький "Шахтар" - на 25 місці (166 матчів).

До слова, свій перший ювілейний, 100-й матч "Реала" в Лізі чемпіонів припав на першу зустріч із київським "Динамо" в 1/4 фіналу турніру сезону-1972/73. Той поєдинок відбувся у березні 1973 року в Одесі і завершився з рахунком 0:0. У матчі-відповіді "Реал" розгромив "Динамо" - 3:0 та вийшов у півфінал.

Свій 400-й матч проти "Легії", "Реал" зіграв майже 10 років тому - 3 2016 році. Тоді "Реал" розтрощив польський колектив - 5:1.

Доповнення

В інших матчах Ліги чемпіонів дортмундська "Боруссія" зіграла внічию з французьким "Лілем" - 1:1, англійська "Астон Вілла" обіграла бельгійський "Брюгге" - 3:1, а лондонський "Арсенал", за який виступає Олександр Зінченко, розтрощив нідерландський "ПСВ" - 7:1.

Зінченко провів на полі трохи більше 20 хвилин, вийшовши на заміну замість Томаса Партея. На 80-й хвилині Зінченко мав свій епізод: українець здійснив удар по воротах, однак голкіпер потягнув удар. Загалом за понад 20 хвилин на полі Зінченко один раз виграв верхову боротьбу та зробив вісім пасів, з яких п'ять точних.

Ліга чемпіонів повертається: сьогодні стартують матчі 1/8 фіналу - мадридське дербі та інші протистояння