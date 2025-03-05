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Мадридский "Реал" - первый клуб, который достиг отметки в 500 матчей в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 16539 просмотра

Мадридский "Реал" провел юбилейный 500-й матч в Лиге чемпионов, победив "Атлетико" со счетом 2:1. За всю историю турнира "вершковые" забили 1103 гола и выиграли 15 трофеев.

Мадридский "Реал" - первый клуб, который достиг отметки в 500 матчей в Лиге чемпионов

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" стал для "Королевского клуба" 500-м в этом турнире за всю его историю с момента основания под названием Кубок европейских чемпионов, пишет УНН.

Детали

Вчерашний матч 1/8 финала победный матч для мадридского "Реала" против "Атлетико" стал для "вершковых" 500-м в этом турнире за всю его историю.

В матче против "Атлетико" "Реал" одержал минимальную победу - 2:1. Голы на счету Родриго и Браима Диаса. За "матрасников" отличился Хулиан Альварес. Вратарь "Реала" - украинец Андрей Лунин, весь поединок провел на скамейке запасных.

Отметим, что в Топ-5 клубов по количеству матчей в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов входят:

"Реал" - 500 матчей;

"Бавария" - 404 матча;

"Барселона" - 357 матчей;

"Ювентус" - 311 матчей;

"Бенфика" - 302 матча.

За все время участия в турнире "Реал" 15 раз завоевывал трофей Лиги чемпионов. В этих 500 матчах "вершковые" одержали 302 победы, 85 раз сыграли вничью и 113 раз уступили. Также "Реал" забил больше всего голов в турнире - 1103, а также больше всего пропустил - 552 гола.

Среди украинских клубов, киевское "Динамо" по количеству матчей находится на 9 месте (261 матч), а донецкий "Шахтер" - на 25 месте (166 матчей).

К слову, свой первый юбилейный, 100-й матч "Реала" в Лиге чемпионов пришелся на первую встречу с киевским "Динамо" в 1/4 финала турнира сезона-1972/73. Тот поединок состоялся в марте 1973 года в Одессе и завершился со счетом 0:0. В матче-ответе "Реал" разгромил "Динамо" - 3:0 и вышел в полуфинал.

Свой 400-й матч против "Легии", "Реал" сыграл почти 10 лет назад - 3 2016 году. Тогда "Реал" разгромил польский коллектив - 5:1.

Дополнение

В других матчах Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с французским "Лилем" - 1:1, английская "Астон Вилла" обыграла бельгийский "Брюгге" - 3:1, а лондонский "Арсенал", за который выступает Александр Зинченко, разгромил нидерландский "ПСВ" - 7:1.

Зинченко провел на поле чуть больше 20 минут, выйдя на замену вместо Томаса Партей. На 80-й минуте Зинченко имел свой эпизод: украинец нанес удар по воротам, однако вратарь отразил удар. В целом за более чем 20 минут на поле Зинченко один раз выиграл верховую борьбу и сделал восемь передач, из которых пять точных.

Лига чемпионов возвращается: сегодня стартуют матчи 1/8 финала - мадридское дерби и другие противостояния04.03.25, 15:55 • 14265 просмотров

Павел Башинский

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