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Лига чемпионов возвращается: сегодня стартуют матчи 1/8 финала - мадридское дерби и другие противостояния

Киев • УНН

 • 14265 просмотра

4 марта состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, включая дерби "Атлетико" - "Реал". Также сыграют "Брюгге" - "Астон Вилла", "Боруссия" - "Лилль" и ПСВ - "Арсенал".

Лига чемпионов возвращается: сегодня стартуют матчи 1/8 финала - мадридское дерби и другие противостояния

Сегодня вечером стартуют первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Многим футбольным болельщикам предстоит удостоить вниманием матч мадридского дерби между "Атлетико" и "Реалом", а также поединки: "Брюгге" (Бельгия) - „Астон Вилла" (Англия), „Боруссия" (Дортмунд, Германия) - „Лилль" (Франция), ПСВ (Нидерланды) - „Арсенал" (Англия).

Передает УНН со ссылкой на Associated Press, Marca и Sportschau.

"Реал" Мадрид - "Атлетико" Мадрид

Мадридское дерби - "Атлетико" и "Реал" - занимает центральное место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Противостояние двух команд ведется с 1906 года, и на данный момент насчитывает несколько сотен матчей в различных турнирах. 

"Реал" Мадрид, рекордный 15-кратный чемпион Европы, на протяжении многих лет был проблемой для "Атлетико" в Лиге чемпионов. Именно королевский клуб становился победителем в их противостоянии в двух финалах. 

Отметим, что команда Карло Анчелотти провалила свою генеральную репетицию перед новым матчем с "Атлетико" - поединок с "Бетисом" из Севильи, Реал Мадрид проиграл со счетом 2:1.

 А вот клуб Диего Симеоне обыграл "Атлетик" из Бильбао в матче чемпионата Испании со счетом 1:0, благодаря голу аргентинца Хулиана Альвареса.

Считается, что "Атлетико" в настоящее время играет в свой лучший футбол с тех пор, как выдающийся аргентинский полузащитник Диего Симеоне пришел на пост тренера более десяти лет назад. Атлетико потерпел лишь одно поражение в последних 26 соревновательных матчах.

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Что касается "Реала": "Поражение от "Бетиса" оставило дыру в моральном состоянии, которую может заполнить лишь присутствие и результат в Лиге чемпионов", - написало издание Marca.

"Брюгге" - "Астон Вилла" Бирмингем

Бельгийцы надеются во второй раз "снять скальп", пишут местные СМИ. Напомним, удивительная победа прошлого сезона с общим счетом 5-2 над победителем Лиги Европы итальянской "Аталантой" - стала первой, которую осуществил "Брюгге" в плей-офф в элитном турнире континента в современную эпоху Лиги чемпионов.

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Во вторник в первом матче ЛЧ на их пути стоит британская "Астон Вилла", но в "Брюгге" обещают не бояться команды английской Премьер-лиги, которая выиграла предыдущий матч со счетом 1:0, когда команды встречались в Бельгии на стадии группового турнира ЛЧ в ноябре 2024 года.

Что стоит знать накануне мачта об "Астон Вилле": команда Унаи Эмери отправляется в Бельгию, чтобы сыграть с клубом "Брюгге" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и надеется привезти жизненно важное преимущество на "Вилла Парк". Состав усилен благодаря приходу нападающего сборной Англии Маркуса Рэшфорда и атакующего полузащитника Марко Асенсио. Также добавим, что "Астон Вилла" была нестабильной в Премьер-лиге, но продолжает бороться на трех фронтах после того, как в пятницу вышла в четвертьфинал Кубка Англии.

"Боруссия" Дортмунд - "Лилль"

Игроки "Боруссии" из немецкого Дортмунда в этом сезоне выступают крайне нестабильно. Уже стало понятно, что "Боруссия" пока не является командой, способной бороться за чемпионство в Германии. Команда занимает 10-е место в Бундеслиге с неоднозначными результатами.

Что касается подопечных Бруно Женезио, "Лилль" борется за сохранение позиций, завоеванных в прошлом сезоне чемпионата Франции. Команда подходит к сегодняшней игре не в оптимальной форме. Следует упомянуть, что в феврале они выбули из Кубка Франции от довольно скромного "Дюнкерка" (1:1 и 4:5 по пенальти). Однако на групповом этапе Лиги чемпионов "Лилль" выступал уверенно. Вот, что говорит главный тренер Брюно Женезио:

Мы входим в число 16 лучших команд Европы, а это означает, что нужно жить этим моментом. В "Боруссии" есть хорошие игроки, способные превзойти самих себя, если за ними стоят их болельщики

Главный тренер "Боруссии" Нико Ковач отметил, что "Лилль" крепкий орешек, но его команда старательно работает на тренировочном поле. Но он признался, что "Боруссия" еще "далека от той точки, где намерена оказаться".

"ПСВ" Эйндховен - "Арсенал"

"ПСВ" из Эйндховена (Нидерланды) преподнес одну из неожиданностей этапа Лиги чемпионов, победив "Ливерпуль" со счетом 3:2, а затем в плей-офф прошел итальянский Ювентус, одержав победу в экстра-тайме. 

О "ПСВ" следует напомнить, что на групповом этапе клуб из Эйндховена победил испанскую "Жирону" со счетом 4:0. Также, на заключительных стадиях группового турнира, была волевая победа 3:2 над донецким "Шахтерем" после того, как ПСВ, во время матча, уступал 0:2.

Теперь должна состояться встреча с командой английской Премьер-лиги, которая является одним из лидеров нынешнего сезона. 

Главный тренер клуба Петер Бош перед игрой с "Арсеналом" заявил, что не имеет намерения идти на большие уступки в своем игровом стиле.

Нет, я не собираюсь менять свой стиль игры. Я подстраиваюсь под соперника в каждом матче, но не под философию

- сообщил Петер Бош.

 Однако коуч "ПСВ" дал понять, что собирается внести ряд изменений в свой состав.

Лондонский "Арсенал", в котором выступает украинский хавбек Александр Зинченко, едет на матч не в лучшем настроении. После крупной победы над командой Пепа Гвардиолы в начале года со счетом 5:1, "канониры" были выбиты из Кубка Карабао, потеряли единственного доступного нападающего из-за травмы до конца сезона, а теперь лидерство в английской Премьер-лиге кажется недостижимым из-за 13-очкового отрыва "Ливерпуля".

Перед матчем известно, что из-за травм выбыла основная тройка "канониров" - Букайо Сака, Кай Хаверц и Габриэль Мартинелли, а также Габриэль Жезус.

Ожидается, что Микель Мерино продолжит исполнять роль временного центрального форварда.

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Игорь Тележников

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