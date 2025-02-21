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Зинченко против «ПСВ», Трубин против «Барсы», Лунин против «Атлетико»: определились пары 1/8 Лиги Чемпионов

Киев  •  УНН

 • 6926 просмотра

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В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Зинченко сыграет против ПСВ, Трубин против Барселоны, а Лунин встретится с Атлетико в мадридском дерби.

В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки решающих раундов плей-офф Лиги Чемпионов. "Арсенал" Александра Зинченко сыграет против „ПСВ", „Бенфика" Анатолия Трубина против „Барселоны", а „Реал" Андрея Лунина сойдется в мадридском дерби против „Атлетико", передает УНН.

Детали

По результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. В частности, французский "Пари Сен-Жермен" сыграет против английского "Ливерпуля". "ПСЖ" попал в 1/8 благодаря победе над французским „Брестом" в 1/16 с общим счетом - 10:0.

"Ливерпуль" же вышел напрямую в 1/8 благодаря первому месту в этапе ЛЧ. Последний раз команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2018/2019. Тогда команды одержали по одной победе друг над другом.

Бельгийский "Брюгге" благодаря победе над итальянской "Аталантой" с общим счетом - 5:2, сойдется с английской "Астон Виллой". Команды уже играли в этом сезоне в рамках 4 тура Лиги Чемпионов. Тогда сильнее оказались бельгийцы - 1:0.

 Победитель пары "ПСЖ" - "Ливерпуль" встретятся с победителем пары "Брюгге" - "Астон Вилла" в чветрфинале.

Португальская "Бенфика", за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, благодаря победе над французским "Монако" (4:3), сыграет против каталонской "Барселоны". Команды уже также встречались в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов, выдав настоящую голевую феерию - 5:4 в пользу испанского коллектива.

 Немецкая "Боруссия" сойдется с французским "Лилем". "Боруссия" в предыдущем раунде одолела португальский „Спортинг" (3:0), что позволило подопечным Нико Ковача пройти дальше. Победитель этой пары сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Барселона".

Английский "Арсенал" Александра Зинченко сойдется с голландским "ПСВ", который в предыдущем раунде сенсационно выбил итальянский "Ювентус" в дополнительное время с общим счетом - 4:3.

Последний раз команды встречались в Лиге Чемпионов в сезоне 2023/2024. Тогда в первом матче "Арсенал" разгромно переиграл "ПСВ" - 4:0, а в ответном матче была зафиксирована ничья - 1:1.

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, сойдется в мадридском дерби против "Атлетико". "Атлетико", как и „Ливерпуль" прошел напрямую в 1/8, зато „Реал" одолел „Манчестер Сити" в 1/16 с общим счетом - 6:3.

В этом сезоне команды встречались дважды в рамках Чемпионата Испании, и в обеих встречах были зафиксированы ничьи с одинаковым счетом - 1:1.

Победитель пары "Арсенал" - "ПСВ" и "Реал" - "Атлетико" встретятся в 1/4.

Также в 1/8 болельщиков ожидает немецкое дерби - мюнхенская "Бавария" сыграет против леверкузенского "Байера". "Бавария" в 1/16 переиграла „Селтик" с общим счетом - 3:2, а „Байер" прошел сразу в 1/8.

Отметим, 15 февраля команды встречались в рамках 22 тура Бундеслиги. Тогда на табло была зафиксирована нулевая ничья. К слову, после прихода Хаби Алонсо на пост главного тренера "Байера", "Бавария" не может победить леверкузенскую команду в шести матчах подряд во всех турнирах.

Последний раз "ротен" побеждали "фармацевтов" 30 сентября 2022 года со счетом 4:0. После этого в немецкой Бундеслиге и Кубке Германии Байер трижды был сильнее Баварии и еще трижды был зафиксирован ничейный результат.

 Последняя пара 1/8 - итальянский "Интер" и нидерландский "Фейенорд", который в 1/16 выбил другую итальянскую команду и заклятого противника "Интера" - "Милан" (общий счет - 2:1).

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Первые поединки пройдут 4 марта, а ответные матчи - 11 марта.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
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