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Зінченко проти “ПСВ”, Трубін проти “Барси”, Лунін проти “Атлетіко”: визначилися пари 1/8 Ліги Чемпіонів

Київ • УНН

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У Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зінченко зіграє проти ПСВ, Трубін проти Барселони, а Лунін зустрінеться з Атлетіко в мадридському дербі.

У швейцарському Ньйоні пройшла церемонія жеребкування вирішальних раундів плей-офф Ліги Чемпіонів. "Арсенал" Олександра Зінченка зіграє проти "ПСВ", "Бенфіка" Анатолія Трубіна проти "Барселони", а "Реал" Андрія Луніна зійдеться у мадридському дербі проти "Атлетіко", передає УНН.

Деталі

За результатами основного раунду були визначені вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Зокрема, французький "Парі Сен-Жермен" зіграє проти англійського "Ліверпуля". "ПСЖ" потрапив до 1/8 завдяки перемозі над французьким "Брестом" в 1/16 із загальним рахунком - 10:0.

"Ліверпуль" же вийшов напряму до 1/8 завдяки першому місцю в етапі ЛЧ. Востаннє команди зустрічалися в груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2018/2019. Тоді команди здобули по одній перемозі одна над одною.

Бельгійський "Брюгге" завдяки перемозі над італійською "Аталантою" з загальним рахуноком - 5:2, зійдеться з англійською "Астон Віллою". Команди вже грали цього сезону в рамках 4 туру Ліги Чемпіонів. Тоді сильнішими виявилися бельгійці - 1:0.

 Переможець пари "ПСЖ" - "Ліверпуль" зустрінуться із переможцем пари "Брюгге" - "Астон Вілла" в чветрьфіналі.

Португальська "Бенфіка", за яку виступає український голкіпер Анатолій Трубін, завдяки перемозі над французьким "Монако" (4:3), зіграє проти каталонської "Барселони". Команди вже також зустрічалися в нинішньому розіграші Ліги Чемпіонів, видавши справжню гольову феєрію - 5:4 на користь іспанського колективу.

 Німецька "Боруссія" зійдеться з французьким "Лілем". "Боруссія" в попередньому раунді здолала португальський "Спортинг" (3:0), що дозволило підопічним Ніко Ковача пройти далі. Переможець цієї пари зіграє з переможцем пари "Бенфіка" - "Барселона".

Англійський "Арсенал" Олександра Зінченка зійдеться з голландським "ПСВ", який в попередньому раунді сенсаційно вибив італійський "Ювентус" в додатковий час із загальним рахунком - 4:3.

Востаннє команди зустрічалися в Лізі Чемпіонів в сезоні 2023/2024. Тоді в першому матчі "Арсенал" розгромно переграв "ПСВ" - 4:0, а у матчі відповіді була зафіксована нічия - 1:1.

Мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, зійдеться у мадридському дербі проти "Атлетіко". "Атлетіко", як і "Ліверпуль" пройшов напряму до 1/8, натомість "Реал" здолав "Манчестер Сіті" в 1/16 із загальним рахунком - 6:3.

Цього сезону команди зустрічалися двічі в рамках Чемпіонату Іспанії, і в обох зустрічах були зафіксовані нічиї з однаковим рахунком - 1:1.

Переможець пари "Арсенал" - "ПСВ" та "Реал" - "Атлетіко" зустрінуться в 1/4.

Також в 1/8 вболівальників очікує німецьке дербі - мюнхенська "Баварія" зіграє проти леверкузенського "Баєра". "Баварія" в 1/16 переграла "Селтік" з загальним рахунком - 3:2, а "Баєр" пройшов одразу до 1/8.

Зазначимо, 15 лютого команди зустрічалися в рамках 22 туру Бундесліги. Тоді на табло була зафіксована нульова нічия. До слова, після приходу Хабі Алонсо на пост головного тренера "Баєра", "Баварія" не може перемогти леверкузенську команду в шести матчах поспіль в усіх турнірах.

Востаннє "ротен" перемагали "фармацевтів" 30 вересня 2022 року із рахунком 4:0. Після цього у німецькій Бундеслізі та Кубку Німеччини Баєр тричі був сильнішим за Баварію та ще тричі був зафіксований нічийний результат.

 Остання пара 1/8 - італійський "Інтер" та нідерландський "Феєнорд", який в 1/16 вибив іншу італійську команду та заклятого противника "Інтера" - "Мілан" (загальний рахунок - 2:1).

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Перші поєдинки пройдуть 4 березня, а матчі відповіді - 11 березня.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
madrydМадрид

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