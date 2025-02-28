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1000-й гол для «Ворсклы» и 65-й для Буяльского: «Динамо» сенсационно потеряло очки в матче УПЛ

Киев • УНН

 • 23696 просмотра

В матче 19-го тура УПЛ «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Ворсклой». Буяльский забил 65-й гол в УПЛ, но Скляр сравнял счет во втором тайме, несмотря на удаление игрока «Ворсклы».

1000-й гол для «Ворсклы» и 65-й для Буяльского: «Динамо» сенсационно потеряло очки в матче УПЛ

Киевское "Динамо" в рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги сенсационно не смогло обыграть полтавскую "Ворсклу". Подопечные тренера Александра Шовковского вели по ходу матча, однако не смогли удержать минимальный результат, а финальный свисток зафиксировал ничью - 1:1, пишет УНН.

Детали

Второй матч УПЛ стартовал в 15:30 на стадионе имени Валерия Лобановского, где номинальный хозяин поля полтавская "Ворскла" сошлась с киевским "Динамо". Именно полтавчане были хозяином, ведь из-за нестабильного электроснабжения и низкой температуры газон стадиона в Полтаве мог не соответствовать регламенту соревнований, поэтому было решено перенести матч в Киев. 

Матчи между "Динамо" и "Ворсклой" сыграют в Киеве, а не в Полтаве

Несмотря на номинальный статус хозяев, активнее начали именно киевляне. Уже на 15-й минуте защитник "Динамо" Максим Дячук великолепным разрезным пасом вывел капитана Виталия Буяльского один на один с Павлом Исенко, и удачно переиграл кипера - 1:0 в пользу "Динамо".

К слову, этот гол стал 1000-м пропущенным "Ворсклой" в чемпионатах Украины, а для Буяльского - 65-м забитым в карьере в Украинской Премьер-лиге.

По этому показателю Буяльский догнал бывшего форварда донецкого "Шахтера" Брандао, и делит с ним 27 строчку лучших бомбардиров УПЛ.

"Динамовцы" продолжали владеть преимуществом и достаточно спокойно довели первый тайм до победного конца. но уже во втором тайме инициативой больше владела „Ворскла", что позволило Александру Скляру сравнять счет - после затяжного розыгрыша углового, Илья Крупский выполнил подачу, которую замкнул Скляр - 1:1.

Этот гол стал 15-м для Скляра в УПЛ. Это взятие ворот номинальных хозяев, и на 86-й минуте полтавчане могли выйти даже вперед, но голкипер киевлян Руслан Нещерет совершил фантастический сейв после удара форварда Антона Салабая.

В конце матча полтавчане вообще остались в меньшинстве - Владислав Островский, который вышел на замену на 80-й минуте, за несколько минут получил две красные, и был удален с поля, однако это не помешало полтавчанам сохранить результат. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1, а "Динамо" впервые за четыре тура потеряло очки в УПЛ. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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