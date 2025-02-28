1000-й гол для “Ворскли” та 65-й для Буяльского: “Динамо” сенсаційно втратило очки в матчі УПЛ
Київ • УНН
У матчі 19-го туру УПЛ "Динамо" зіграло внічию 1:1 з "Ворсклою". Буяльський забив 65-й гол в УПЛ, але Скляр зрівняв рахунок у другому таймі, незважаючи на вилучення гравця "Ворскли".
Київське "Динамо" в рамках 19-го туру Української Прем’єр-ліги сенсаційно не змогло обіграти полтавську "Ворсклу". Підопічні тренера Олександра Шовковського вели по ходу матчу, проте не змогли втримати мінімальний результат, а фінальний свисток зафіксував нічию - 1:1, пише УНН.
Деталі
Другий матч УПЛ стартував о 15:30 на стадіоні імені Валерія Лобановського, де номінальний господар поля полтавська "Ворскла" зійшлася з київським "Динамо". Саме полтавці були господарем, адже через нестабільне електропостачання та низьку температуру газон стадіону в Полтаві міг не відповідати регламенту змагань, тому було вирішено перенести матч до Києва.
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Не дивлячись на номінальний статус господарів, активніше розпочали саме кияни. Вже на 15-й хвилині захисник "Динамо" Максим Дячук чудовим розрізним пасом вивів капітана Віталія Буяльського віч-на-віч із Павлом Ісенком, та вдало переграв кіпера - 1:0 на користь "Динамо".
До слова, цей гол став 1000-м пропущеним "Ворсклою" у чемпіонатах України, а для Буяльського - 65-м забитим в кар’єрі в Українській Прем’єр-лізі.
За цим показником Буяльський наздогнав колишнього форварда донецького "Шахтаря" Брандао, та ділить з ним 27 сходин кращих бомбардирів УПЛ.
"Динамівці" продовжували володіти перевагою і досить спокійно довели перший тайм до переможного кінця. але вже у другому таймі ініціативою більше володіла "Ворскла", що дозволило Олександру Скляру зрівняти рахунок - після затяжного розіграшу кутового, Ілля Крупський виконав подачу, яку замкнув Скляр - 1:1.
Цей гол став 15-м для Скляра в УПЛ. Це взяття воріт номінальних господарів, і на 86-й хвилині полтавці могли вийти навіть вперед, але голкіпер киян Руслан Нещерет здійснив фантастичний сейв після удару форварда Антона Салабая.
Наприкінці матчу полтавці взагалі залишилися у меншості - Владислав Островський, який вийшов на заміну на 80-й хвилині, за кілька хвилин отримав дві червоні, та був вилучений з поля, проте це не завадило полтавчанам зберегти результат. Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1, а "Динамо" вперше за чотири тури втратило очки в УПЛ.