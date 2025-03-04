Ліга чемпіонів повертається: сьогодні стартують матчі 1/8 фіналу - мадридське дербі та інші протистояння

Сьогодні ввечері стартують перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Багатьом футбольним уболівальникам належить удостоїти увагою матч мадридського дербі між "Атлетіко" і "Реалом", а також поєдинки: "Брюгге" (Бельгія) - "Астон Вілла" (Англія), "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Лілль" (Франція), ПСВ (Нідерланди) - "Арсенал" (Англія).

Передає УНН із посиланням на Associated Press, Marca та Sportschau.

"Реал" Мадрид - "Атлетіко"

Мадридське дербі - "Атлетіко" і "Реал" - займає центральне місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Протистояння двох команд ведеться з 1906 року, і наразі нараховує декілька сотень матчів у різних турнірах.

"Реал" Мадрид, рекордний 15-разовий чемпіон Європи, протягом багатьох років був проблемою для "Атлетіко" в Лізі чемпіонів. Саме королівський клуб ставав переможцем у їх протистоянні в двох фіналах.

Зауважимо, що команда Карло Анчелотті провалила свою генеральну репетицію перед наступним матчем з "Атлетико" - поєдинок з "Бетісом" із Севільї, Реал Мадрид програв із рахунком 2:1.

А ось команда Дієго Сімеоне обіграла "Атлетик" з Більбао у матчі чемпіонату Іспанії з рахунокм 1:0, завдяки голу аргентинця Хуліана Альвареса.

Вважається, що "Атлетіко" наразі грає у свій найкращий футбол з тих пір, як видатний аргентинський півзахисник Дієго Сімеоне прийшов на посаду тренера понад десять років тому. "Атлетіко" зазнав лише однієї поразки в останніх 26 змагальних матчах.

Зінченко проти “ПСВ”, Трубін проти “Барси”, Лунін проти “Атлетіко”: визначилися пари 1/8 Ліги Чемпіонів

Щодо "Реалу":

Поразка від "Бетіса" залишила діру в моральному стані, яку може заповнити лише присутність і результат у Лізі чемпіонів - написало видання Marca.

"Брюгге" - "Астон Вілла"

Бельгіці сподівається вдруге "зняти скальп", пишуть місцеві ЗМІ. Нагадаємо, дивовижна перемога минулого сезону з загальним рахунком 5-2 над переможцем Ліги Європи італійською "Аталантою" - стала першою, яку здійснив "Брюгге" у плей-офф в елітному турнірі континенту, в сучасну епоху Ліги чемпіонів.

Жіноча збірна України з футболу переможно стартує у новому розіграші Ліги Націй

У вівторок у першому матчі ЛЧ на їхньому шляху стоїть британська "Астон Вілла", але у "Брюгге" обіцяють не боятися команди англійської Прем'єр-ліги, яка виграла попередній матч з рахуноком 1:0, коли команди зустрічалися в Бельгії на стадії групового турніру ЛЧ в листопаді 2024 року.

Що варто знати напередодні мачта про "Астон Віллу": команда Унаї Емері вирушає до Бельгії, щоб зіграти з клубом "Брюгге" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і сподівається привезти життєво важливу перевагу на "Вілла Парк".

Склад посилений завдяки приходу нападника збірної Англії Маркуса Решфорда та атакувального півзахисника Марко Асенсіо. Також додамо, що "Астон Вілла" була нестабільною в Прем'єр-лізі, але продовжує боротися на трьох фронтах після того, як у п'ятницю вийшла в чвертьфінал Кубка Англії.

"Боруссія" Дортмунд - "Лілль"

Гравці "Боруссії" з німецького Дортмунда цього сезону виступають вкрай нестабільно. Вже зрозмуміло, що "Боруссія" наразі не є командою, здатною боротися за чемпіонство у Німеччині. Команда посідає 10-те місце в Бундеслізі з неоднозначними результатами.

Щодо підопічних Бруно Женезіо, "Лілль" бореться за збереження позицій, завойованих у минулому сезоні чемпіонату Франції. Команда підходить до сьогоднійшньої гри не в оптимальній формі. Слід згадати, що у лютому вони вибули з Кубка Франції від доволі скромного "Дюнкерка" (1:1 та 4:5 по пенальті). Однак на груповому етапі Ліги чемпіонів "Лілль" виступав впевнено. Ось, що каже головний тренер Брюно Женезіо:

Ми входимо до числа 16 найкращих команд Європи, а це означає, що потрібно жити цим моментом. У "Боруссії" є хороші гравці, здатні перевершити самих себе, якщо за ними стоять їхні вболівальники

Головний тренер "Боруссії" Ніко Ковач зазначив, що "Лілль" міцний горішок, але його команда старанно працює на тренувальному полі. Але, він зізнався, що "Боруссія" ще "далека від тієї точки, де має намір опинитися".

"ПСВ" Ейндговен - "Арсенал" Лондон

"ПСВ" з Ейндговену (Нідерланди) підніс одну з несподіванок етапу Ліги чемпіонів, перемігши "Ліверпуль" з рахунком 3:2, а потім у плей-офф пройшов італійський Ювентус, здобувши перемогу в екстра-таймі.

Також про "ПСВ" слід нагадати, що на груповому етапі клуб з Ейндговену переміг іспанську "Жирону" з рахунком 4:0. Варто згадати, що на заключних стадіях групового турніру, була також вольова перемога 3:2 над донецьким "Шахтарем" після того, як ПСВ, під час матчу, поступався 0:2.

Тепер має відбутися зустріч із командою англійської прем'єр-ліги, що є одним із лідерів нинішнього сезону.

Головний тренер клубу Петер Бош перед грою з "Арсеналом" заявив, що не має наміру йти на великі поступки у своєму ігровому стилі.

Ні, я не збираюся змінювати свій стиль гри. Я підлаштовуюся під суперника в кожному матчі, але не під філософію - повідомив Петер Бош.

Однак коуч "ПСВ" дав зрозуміти, що збирається внести низку змін до свого складу.

Лондонський "Арсенал", у якому виступає український хавбек Олександр Зінченко, їде на матч не в найкращому настрої. Після великої перемоги над командою Пепа Гвардіоли на початку року з рахунком 5:1, "каноніри" були вибиті з Кубка Карабао, втратили єдиного доступного нападника через травму до кінця сезону, а тепер лідерство у англійській Прем'єр-лізі здається недосяжним через 13-очковий відрив "Ліверпуля".

Перед матчем відомо, що через травми вибула основна трійка "канонірів" - Букайо Сака, Кай Хаверц і Габріель Мартінеллі, а також Габріель Жезус.

Очікується, що Мікель Меріно продовжить виконувати роль тимчасового центрального форварда.

1000-й гол для “Ворскли” та 65-й для Буяльского: “Динамо” сенсаційно втратило очки в матчі УПЛ