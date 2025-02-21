Жіноча збірна України з футболу переможно стартує у новому розіграші Ліги Націй
Київ • УНН
Українська жіноча збірна перемогла Албанію з рахунком 2:1 у першому матчі Ліги націй-2025. Голи забили Овдійчук та Козлова, наступний матч команда проведе 25 лютого проти Хорватії.
Жіноча збірна України розпочала свій шлях у Лізі націй-2025 з перемоги над Албанією з рахунком 2:1. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.
Деталі
Українки вийшли вперед ще у першому таймі. На 31-й хвилині після подачі з кутового м’яч опинився в штрафному майданчику суперниць. Там Кравчук точно навісила на Ольгу Овдійчук, яка бездоганним ударом головою відправила м’яч у сітку, вивівши українських спортсменок уперед.
Після перерви команда закріпила свою перевагу. Лише вийшовши на поле, Козлова миттєво відгукнулася на довгий пас, випередила захисницю та головою переправила м’яч у ворота, завершивши комбінацію за участі Овдійчук.
Наприкінці матчу господарки поля зуміли скоротити відставання, забивши в компенсований час, однак зрівняти рахунок їм не вдалося. Таким чином, жіноча збірна України стартувала в турнірі з перемоги.
Наступний поєдинок українська збірна проведе 25 лютого, коли зустрінеться з командою Хорватії.
Жіноча збірна України з футболу перемогла Хорватію та вийшла до плейоф Євро-202517.07.24, 04:08 • 22691 перегляд