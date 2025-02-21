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Женская сборная Украины по футболу победно стартует в новом розыгрыше Лиги Наций

Киев  •  УНН

 • 4297 просмотра

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Украинская женская сборная победила Албанию со счетом 2:1 в первом матче Лиги наций-2025. Голы забили Овдийчук и Козлова, следующий матч команда проведет 25 февраля против Хорватии.

Женская сборная Украины начала свой путь в Лиге наций-2025 с победы над Албанией со счетом 2:1.  Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.

Детали

Украинки вышли вперед еще в первом тайме. На 31-й минуте после подачи с углового мяч оказался в штрафной площадке соперниц. Там Кравчук точно навесила на Ольгу Овдийчук, которая безупречным ударом головой отправила мяч в сетку, выведя украинских спортсменок вперед.

После перерыва команда закрепила свое преимущество. Лишь выйдя на поле, Козлова мгновенно откликнулась на длинный пас, опередила защитницу и головой переправила мяч в ворота, завершив комбинацию с участием Овдийчук.

В конце матча хозяйки поля сумели сократить отставание, забив в компенсированное время, однако сравнять счет им не удалось. Таким образом, женская сборная Украины стартовала в турнире с победы.

Следующий поединок украинская сборная проведет 25 февраля, когда встретится с командой Хорватии.

Женская сборная Украины по футболу победила Хорватию и вышла в плей-офф Евро-202517.07.24, 04:08 • 22623 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
albaniyaАлбания
khorvatiyaХорватия
ukrainaУкраина

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