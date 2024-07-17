Женская сборная Украины по футболу победила Хорватию и вышла в плейоф отбора на Евро-2025. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.

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В заключительном матче группового этапа отбора на женский Чемпионат Европы по футболу со счетом 2:0 сборная Украины одержала победу над сборной Хорватии. Благодаря этому успеху наша команда поднялась на вторую строчку группы 4 дивизиона В, что обеспечило ей место в плейоф.

Голы в составе нашей сборной забили Екатерина Корсун и Роксолана Кравчук.

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Первый из двух следующих раундов квалификации сборная Украины сыграет с 23-го по 29-е октября этого года. Второй, финальный раунд состоится от 22-го ноября до 3-го декабря.

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