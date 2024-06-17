Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала одну из 12 путевок на чемпионат Европы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Обладательницами одной из 12-ти путевок на континентальное первенство стали: Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Оксана Моллова и Анжелика Ляшко - рассказали в ведомстве.

Украинские спортсменки одержали три победы на групповой стадии в Братиславе, обыграв команды Турции, Эстонии и Польши, а в решающем матче плей-офф за выход на ЧЕ победили Словакию - 21:13.

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В Минмолодежи добавили, что это второй раз женская сборная Украины второй раз подряд и седьмой раз в своей истории сыграет на чемпионате Европы по баскетболу 3х3.

Турнир состоится с 22 по 25 августа в Вене - подытожили в министерстве.

Напомним

Украинские спортсменки Таисия Онофрийчук и Виктория Оноприенко завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на Гран-при по художественной гимнастике в чешском городе Брно.