В Словении украинский дзюдоист получил бронзовую медаль на Кубке Европы. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Украинский дзюдоист Сергей Неботов завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы в словенском Подчетртеке.

В борьбе за третье место в весовой категории до 73 кг украинец победил представителя Азербайджана Ибрагима Алиева.

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Нынешний континентальный Кубок собрал более 300 атлетов из разных стран мира. Украину на соревнованиях представляют 27 дзюдоистов.

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