Український дзюдоїст Сергій Неботов завоював "бронзу" на Кубку Європи у Словенії
Київ • УНН
Сергій Неботов, український дзюдоїст, завоював бронзову медаль у ваговій категорії до 73 кг на Кубку Європи в Подчетртеку, Словенія, перемігши у поєдинку за третє місце Ібрагіма Алієва з Азербайджану.
У Словенії український дзюдоїст здобув бронзову медаль на Кубку Європи. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
Український дзюдоїст Сергій Неботов виборов бронзову медаль на Кубку Європи у словенському Подчетртеку.
У боротьбі за третє місце у ваговій категорії до 73 кг українець переміг представника Азербайджану Ібрагіма Алієва.
Додамо
Цьогорічний континентальний Кубок зібрав понад 300 атлетів з різних країн світу. Україну на змаганнях представляють 27 дзюдоїстів.
Українська дзюдоїстка Білодід пропустить чемпіонат світу: що відомо17.05.24, 13:41 • 15874 перегляди