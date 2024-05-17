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Українська дзюдоїстка Білодід пропустить чемпіонат світу: що відомо

Українська дзюдоїстка Білодід пропустить чемпіонат світу: що відомо

Київ • УНН

 • 15870 перегляди

Українська дзюдоїстка, олімпійська чемпіонка Дар'я Білодід пропустить чемпіонат світу з дзюдо 2024 року в Абу-Дабі через незначну травму, отриману напередодні від'їзду.

Українська дзюдоїздка, олімпійська медалістка Дар'я Білодід пропустить чемпіонат світу в Абу-Дабі, адже напередодні виїзду отримала незначне ушкодження, повідомили у Федерації дзюдо України, пише УНН.

Деталі

На світовій першості ми побачимо... лідерів збірної України, за виключенням Дар’ї Білодід, яка напередодні виїзду команди отримала незначне ушкодження, через що було прийняте рішення зайвий раз не ризикувати

- повідомили у федерації.

Чемпіонат світу з дзюдо 2024 відбудеться в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів з 19 по 23 травня. Участь у світовій першості візьмуть понад 670 спортсменів зі 109 країн світу.

Цей старт стане заключним для олімпійської кваліфікації, тож це остання можливість для спортсменів вскочити у вагон потяга, який відправляється до Парижа. Серед потенційних його пасажирів і троє українських дзюдоїстів, які знаходяться на межі ліцензійної зони.

Ідеться про Михайла Свідрака (до 81 кг), Антона Савицького (до 100 кг) та Євгеній Балєвського (понад 100 кг) кожен з яких, за певних умови, зберігає шанси отримати перепустку до Парижа, проте в першу чергу для цього необхідно показати гарний результат в Абу-Дабі.

Склад збірної України на чемпіонат світу-2024

Жінки: Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко (до 78 кг).

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов, Микита Голобородько (до 66 кг), Михайло Свідрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Євгеній Балєвський (понад 100 кг).

Дар'я Білодід здобула "золото" на Чемпіонаті Європи-2024 з дзюдо25.04.24, 21:20 • 22638 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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