Українська дзюдоїстка Білодід пропустить чемпіонат світу: що відомо
Київ • УНН
Українська дзюдоїстка, олімпійська чемпіонка Дар'я Білодід пропустить чемпіонат світу з дзюдо 2024 року в Абу-Дабі через незначну травму, отриману напередодні від'їзду.
Українська дзюдоїздка, олімпійська медалістка Дар'я Білодід пропустить чемпіонат світу в Абу-Дабі, адже напередодні виїзду отримала незначне ушкодження, повідомили у Федерації дзюдо України, пише УНН.
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На світовій першості ми побачимо... лідерів збірної України, за виключенням Дар’ї Білодід, яка напередодні виїзду команди отримала незначне ушкодження, через що було прийняте рішення зайвий раз не ризикувати
Чемпіонат світу з дзюдо 2024 відбудеться в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів з 19 по 23 травня. Участь у світовій першості візьмуть понад 670 спортсменів зі 109 країн світу.
Цей старт стане заключним для олімпійської кваліфікації, тож це остання можливість для спортсменів вскочити у вагон потяга, який відправляється до Парижа. Серед потенційних його пасажирів і троє українських дзюдоїстів, які знаходяться на межі ліцензійної зони.
Ідеться про Михайла Свідрака (до 81 кг), Антона Савицького (до 100 кг) та Євгеній Балєвського (понад 100 кг) кожен з яких, за певних умови, зберігає шанси отримати перепустку до Парижа, проте в першу чергу для цього необхідно показати гарний результат в Абу-Дабі.
Склад збірної України на чемпіонат світу-2024
Жінки: Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко (до 78 кг).
Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов, Микита Голобородько (до 66 кг), Михайло Свідрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Євгеній Балєвський (понад 100 кг).
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