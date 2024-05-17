Украинская дзюдоистка Билодид пропустит чемпионат мира: что известно

Украинская дзюдоистка, олимпийская медалистка Дарья Билодид пропустит чемпионат мира в Абу-Даби, ведь накануне выезда получила незначительное повреждение, сообщили в Федерации дзюдо Украины, пишет УНН.

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На мировом первенстве мы увидим... лидеров сборной Украины, за исключением Дарьи Билодид, которая накануне выезда команды получила незначительное повреждение, из-за чего было принято решение лишний раз не рисковать - сообщили в федерации.

Чемпионат мира по дзюдо 2024 состоится в столице Объединенных Арабских Эмиратов с 19 по 23 мая. Участие в мировом первенстве примут более 670 спортсменов из 109 стран мира.

Этот старт станет заключительным для олимпийской квалификации, поэтому это последняя возможность для спортсменов вскочить в вагон поезда, который отправляется в Париж. Среди потенциальных его пассажиров и трое украинских дзюдоистов, которые находятся на грани лицензионной зоны.

Речь идет о Михаиле Свидраке (до 81 кг), Антоне Савицком (до 100 кг) и Евгении Балевском (свыше 100 кг) каждый из которых, при определенных условиях, сохраняет шансы получить пропуск в Париж, однако в первую очередь для этого необходимо показать хороший результат в Абу-Даби.

Состав сборной Украины на чемпионат мира-2024

Женщины: Елизавета Литвиненко, Юлия Курченко (до 78 кг).

Мужчины: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов, Никита Голобородько (до 66 кг), Михаил Свидрак (до 81 кг), Антон Савицкий (до 100 кг), Евгений Балевский (свыше 100 кг).

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