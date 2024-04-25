Украинка Дарья Билодид завоевала "золото" на Чемпионате Европы-2024 по дзюдо в Загребе, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

"Чемпионат Европы-2024 по дзюдо в Загребе начинаем с "золота"! Его получила для Украины Дарья Билодид в весовой категории до 57 кг. В финале наша бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 победила на Golden Score словенку Каю Кайзер", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это третья золотая медаль 23-летней Дарьи Белодед на взрослых континентальных первенствах и первая в весе до 57 кг.

Добавим, что Чемпионат Европы продлится до 27 апреля.