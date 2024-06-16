У Чехії українки здобули дві нагороди на гран-прі з художньої гімнастики
Київ • УНН
Українські спортсменки Таїсія Онофрійчук та Вікторія Онопрієнко завоювали срібну та бронзову медалі відповідно у багатоборстві на Гран-прі з художньої гімнастики у чеському місті Брно.
Українські спортсменки здобули дві нагороди на етапі гран-прі з художньої гімнастики у Брно. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
На етапі гран-прі з художньої гімнастики у чеському Брно українські спортсменки розпочали виступи з двома нагородами.
Таїсія Онофрійчук за підсумками чотирьох вправ набрала 133,950 бала і посіла друге місце у багатоборстві, поступившись лише болгарці Ельвірі Краснобаєвій (135,800).
Третє місце зайняла Вікторія Онопрієнко з результатом 129,800 бала.
Обидві українки вийшли до всіх чотирьох фіналів, які відбудуться сьогодні.
Додамо
Змагалася також Поліна Городнича, яка завершила змагання на 9-му місці з результатом 116,400 бала.
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