Украинские спортсменки завоевали две награды на этапе гран-при по художественной гимнастике в Брно. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

На этапе гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно украинские спортсменки начали выступления с двумя наградами.

Таисия Онофрийчук по итогам четырех упражнений набрала 133,950 балла и заняла второе место в многоборье, уступив лишь болгарке Эльвире Краснобаевой (135,800).

Третье место заняла Виктория Оноприенко с результатом 129,800 балла.

Обе украинки вышли во все четыре финала, которые состоятся сегодня.

Добавим

Соревновалась также Полина Городничая, которая завершила соревнования на 9-м месте с результатом 116,400 балла.

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