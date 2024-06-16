Киев • УНН
Украинские спортсменки Таисия Онофрийчук и Виктория Оноприенко завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в многоборье на Гран-при по художественной гимнастике в чешском городе Брно.
Украинские спортсменки завоевали две награды на этапе гран-при по художественной гимнастике в Брно. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
На этапе гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно украинские спортсменки начали выступления с двумя наградами.
Таисия Онофрийчук по итогам четырех упражнений набрала 133,950 балла и заняла второе место в многоборье, уступив лишь болгарке Эльвире Краснобаевой (135,800).
Третье место заняла Виктория Оноприенко с результатом 129,800 балла.
Обе украинки вышли во все четыре финала, которые состоятся сегодня.
Добавим
Соревновалась также Полина Городничая, которая завершила соревнования на 9-м месте с результатом 116,400 балла.
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