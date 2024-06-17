Жіноча збірна України пробилася на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3
Київ • УНН
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 виборола одну з 12 путівок на чемпіонат Європи, здобувши перемоги над командами Туреччини, Естонії, Польщі та Словаччини у відбірковому турнірі в Братиславі.
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 виборола одну з 12 путівок на чемпіонат Європи. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Володарками однієї з 12-ти путівок на континентальну першість стали: Міріам Уро-Ніле, Кристина Філевич, Оксана Моллова та Анжеліка Ляшко
Українські спортсменки здобули три перемоги на груповій стадії у Братиславі, обігравши команди Туреччини, Естонії та Польщі, а у вирішальному матчі плей-оф за вихід на ЧЄ перемогли Словаччину — 21:13.
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У Мінмолоді додали, що це вдруге жіноча збірна України вдруге поспіль і всьоме у своїй історії зіграє на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3.
Турнір відбудеться з 22 по 25 серпня у Відні
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