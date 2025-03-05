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Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 тысяч очков

Киев • УНН

 • 14346 просмотра

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 тысяч очков за карьеру. Рекорд был установлен во время матча против "Нью-Орлеана", который завершился победой 136-115.

Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 тысяч очков

Форвард баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, который набрал 50 тысяч комбинированных очков за карьеру. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

"Во вторник вечером Джеймс стал первым игроком, который набрал 50 000 очков вместе в регулярном сезоне и постсезоне", - пишет издание.

Как отмечается, он преодолел эту отметку трехочковым броском в матче "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Нью-Орлеана", который завершился победой со счетом 136-115.

Перед матчем с "Нью-Орлеаном" игроку не хватало всего 18 очков для достижения этой отметки, которую он успешно преодолел, забросив мяч с передачи Дончича в середине первой четверти. На втором месте по этому показателю расположился Карим Абдул-Джаббар (44 149). Третье место занимает Карл Мэлоун (41 689).

Джеймс уже является лучшим бомбардиром в истории НБА, как в регулярном сезоне, так и в плей-офф, за карьеру.

Кроме того, матч против "Нью-Орлеана" стал 1547-ым для Джеймса, что является третьим среди таких достижений в истории НБА. Первое место занимает Роберт Пэрриш - 1611 игр.

Напоминаем

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" стал для "Королевского клуба" 500-м в этом турнире за все время его существования с момента основания под названием Кубок европейских чемпионов.

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