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Ліга чемпіонів 5 березня: "Бенфіка" проти "Барселони", "Байєр" і "Баварія" та інші матчі 1/8 фіналу

Київ • УНН

 • 13920 перегляди

5 березня відбудуться чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "ПСЖ" прийме "Ліверпуль", "Бенфіка" зіграє з "Барселоною", "Фейєноорд" зустрінеться з "Інтером", а "Баварія" зіграє проти "Байєра".

Ліга чемпіонів 5 березня: "Бенфіка" проти "Барселони", "Байєр" і "Баварія" та інші матчі 1/8 фіналу

Після матчів Ліги чемпіонів вчорашнього дня, очікується не менш цікаве видовище в середу, 5 березня, ввечері. Одним із найапетитніших анонсів - зустріч "ПСЖ" і "Ліверпуля". Також очікується, що в Лісабоні змагатимуться "Бенфіка" і "Барселона", не менш захопливими можуть стати поєдинки "Баварії" та "Баєра", а також візит "Інтера" з Мілану до Роттердама, де має відбутися поєдинок з місцевим "Фейєноордом".

Передає УНН із посиланням на UEFA, ESPN та Кicker.

"ПСЖ" - "Ліверпуль"

ПСЖ чекає в гості на "Парк де Пренс" "Ліверпуль". У цьому розіграші Ліверпуль зазнав лише однієї поразки, вигравши інші сім матчів. ПСЖ перебуває в ейфорії після перемоги над "Манчестер Сіті" з рахунком 4:2 на "Парк де Пренс" 22 січня. Слід згадати, що ПСЖ також повністю переграв "Брест" у матчі 1/16 Ліги чемпіонів. Тепер мета - здолати "Ліверпуль".

Наразі англійський клуб є безсумнівним лідером Прем’єр-ліги. Крім того саме "Ліверпуль" очолює турнірну таблицю 36 команд у першому раунді нового формату Ліги чемпіонів. 

Перед матчем стало відомо, що лазарет "Лівепуля" пустий, атака "працює на всі циліндри", захист надійний із незмінним у великих іграх "Червоних" Арне Слота. ПСЖ слід остерігатися Мохамеда Салаха, Віргіла ван Дейка, Трента Александер-Арнольда, Раяна Гравенберха та Домініка Собослаї.

Втім у ПСЖ має перед грою відчутний плюс - серед травмованих паризької команди наразі немає ключових гравців.

ПСЖ може виграти цей матч. У футболі головне - рух м'яча, і я думаю, що в цьому ми кращі

- запевняє молодий паризький півзахисник Жоау Невеш. 

"Бенфіка" - "Барселона"

Півтора місяці тому сталася гра "Бенфіки" і "Барселони", в якому "Blaugranes" (назва "Барси" по каталонські - ред.) перемогли з рахунком 5-4. Вочевидь з минулого захоплюючого поєдинку можна винести багато уроків для зіткнення цієї середи.

"Барса" підходить до вирішального моменту з більшою кількістю аргументів, ніж у 2024 році. Каталонці вийшли на перше місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, - у команди серія з шести перемог поспіль.

Також, нагадаємо, на загальному етапі в Лізі чемпіонів, "Барселона" фінішувала другою слідом за "Ліверпулем". У "Барселони" немає нових травм, і на новий матч Ліги чемпіонів команда вийде в повному складі.

Бруну Лаже, тренер "Бенфіки", після минулорічної поразки 4-5, закликав гравців вчитися на своїх помилках та "винести урок із цього результату", саме "з останніх хвилин гри".

Для "Бенфіки", в якій продовжує свій виступ українець Анатолій Трубін, головна втрата - атакуючий півзахисник Анхель Ді Марія. Легенда збірної Аргентини не тренувався з командою у вівторок вранці і все ще відновлюється після м'язової травми. Клуб очікує, що він на 100% буде готовий до матчу-відповіді 1/8 фіналу.

"Фейєноорд" - "Інтер"

Для "Фейєноорда" це буде другий поспіль італійський суперник у Лізі чемпіонів. У попередньому раунді нідерландський клуб обіграв земляків "Інтера", футбольний клуб "Мілан", забивши по м'ячу в кожному з двох матчів. Цікаво, що "Фейєноорд" обіграв "Мілан" під керівництвом виконувача обов'язків тренера Паскаля Босгарта, а 23 лютого команду очолив Робін ван Персі, який уже працював у тренерському штабі у 2020-2024 роках.

Наразі у складі роттердамської команди величезний список тих, хто буде відсутній на матчі проти "Інтернаціонале" в середу ввечері.

Але і головний тренер італійців Сімоне Індзагі змушений ламати голову над тим, як побудувати склад, з огляду на гравців, що вибули.

Особливо на позиції лівого захисника, оскільки Федеріко Дімарко зазнав м'язової травми. Також відсутні: Нікола Залевський, Карлос Аугусто і Маттео Дарміан не можуть бути задіяні. У попередній грі "Інтера", Дензел Дамфріс догравав матч на позиції лівого захисника. 

"Баварія" - "Байєр"

У середу, 5 березня, мюнхенська "Баварія" прийме "Баєр" на своїй домашній "Альянц Арені". Матч почнеться о 21:00.

Що цікаво:

"Баварія" зіграє з чинним чемпіоном Німеччини. Зазначимо, що "Баєр 04" перервав багаторічну тотальну перевагу "Баварії" з Мюнхена, яка 11 років поспіль вигравала титул чемпіона Бундесліги.

Мюнхенці та леверкузенці вже тричі зустрічалися на національному рівні в цьому сезоні. В Бундеслізі обидві команди зіграли внічию (1:1, 0:0).

"Баварія" ледве пробилася в 1/8 фіналу, з великими труднощами здолавши в стикових матчах плей-офф "Селтік". У підсумковій таблиці загального етапу ліги Чемпіонів "Байєр" посів 6-те місце. А "Баварія" фінішувала на 12-му місці.

На вихідних Міхаель Олізе (півзахисник німецького клубу "Баварія" та національної збірної Франції) та його напарники з команди "Баварії" перемогли з рахунком 3:1 "Штутгарт". А ось "Байєр" під керівництвом Хабі Алонсо, переміг на вихідних франкфуртський "Айнтрахт" з рахунком 1:4. Зазначимо, що леверкузенці програли лише одну з останніх 21 ігор у всіх змаганнях. 

Мадридський "Реал" - перший клуб, який досягнув позначки в 500 матчів у Лізі чемпіонів05.03.25, 06:52 • 16542 перегляди

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