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Лига чемпионов 5 марта: "Бенфика" против "Барселоны", "Байер" и "Бавария" и другие матчи 1/8 финала

Киев • УНН

 • 13916 просмотра

5 марта состоятся четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "ПСЖ" примет "Ливерпуль", "Бенфика" сыграет с "Барселоной", "Фейеноорд" встретится с "Интером", а "Бавария" сыграет против "Байера".

Лига чемпионов 5 марта: "Бенфика" против "Барселоны", "Байер" и "Бавария" и другие матчи 1/8 финала

После матчей Лиги Чемпионов вчера, ожидается не менее интересное зрелище в среду, 5 марта, вечером. Одним из самых аппетитных анонсов - встреча "ПСЖ" и "Ливерпуля". Также ожидается, что в Лиссабоне сразятся "Бенфика" и "Барселона", не менее захватывающими могут стать поединки "Баварии" и "Байера", а также визит "Интера", Милан в Роттердам к местному "Фейеноорду".

Передает УНН с ссылкой на UEFA, ESPN и Kicker.

"ПСЖ" - "Ливерпуль"

ПСЖ ждет в гости на "Парк де Пренс" "Ливерпуль". В этом розыгрыше Ливерпуль потерпел лишь одно поражение, выиграв остальные семь матчей. ПСЖ находится в эйфории после победы над "Манчестер Сити" со счетом 4:2 на "Парк де Пренс" 22 января. Следует отметить, что ПСЖ также полностью переиграл Брест в матче 1/16 Лиги чемпионов. Теперь цель - одолеть "Ливерпуль".

На данный момент английский клуб является безусловным лидером Премьер-лиги. Кроме того, именно "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу 36 команд в первом раунде нового формата Лиги чемпионов. 

Перед матчем стало известно, что лазарет "Ливепуля" пуст, атака "работает на все цилиндры", защита надежна с неизменным в больших играх "Красных" Арне Слота. ПСЖ следует остерегаться Мохамеда Салаха, Виргила ван Дейка, Трента Александер-Арнольда, Райана Гравенберха и Доминика Собослаи.

Впрочем, "ПСЖ" имеет перед игрой ощутимый плюс - среди травмированных парижской команды пока нет ключевых игроков.

ПСЖ может выиграть этот матч. В футболе главное - движение мяча, и я думаю, что в этом мы лучшие

- уверяет молодой парижский полузащитник Жоау Невеш. 

"Бенфика" - "Барселона"

Полтора месяца назад произошла игра "Бенфики" и "Барселоны", в котором "Blaugranes" (название "Барсы" по каталонски - ред.) победили со счетом 5-4. Очевидно из прошлого захватывающего поединка можно вынести много уроков для столкновения этой среды.

"Барса" подходит к решающему моменту с большим количеством аргументов, чем в 2024 году. Каталонцы вышли на первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, - у команды серия из шести побед подряд.

Также, напомним, на общем этапе в Лиге чемпионов, "Барселона" финишировала второй вслед за "Ливерпулем". У "Барселоны" нет новых травм, и на новый матч Лиги чемпионов команда выйдет в полном составе.

Бруну Лаже, тренер "Бенфики" после поражения 4-5, призвал игроков учиться на своих ошибках, "вынести урок из этого результата", - именно "из последних минут игры".

Для "Бенфики", в которой продолжает выступать украинец Анатолий Трубин, главная утрата - атакующий полузащитник Анхель Ди Мария. Легенда сборной Аргентины не тренировался с командой во вторник утром и все еще восстанавливается после мышечной травмы. Клуб ожидает, что он на 100% будет готов к матчу-ответу 1/8 финала.

"Фейеноорд" - "Интер"

Для "Фейеноорда" это будет второй подряд итальянский соперник в Лиге чемпионов. В предыдущем раунде нидерландский клуб обыграл земляков "Интера" - "Милан", забив по мячу в каждом из двух матчей. Интересно, что "Фейеноорд" обыграл "Милан" под руководством исполняющего обязанности тренера Паскаля Босгарта, а 23 февраля команду возглавил Робин ван Перси, который уже работал в тренерском штабе в 2020-2024 годах.

На данный момент в составе роттердамской команды огромный список тех, кто будет отсутствовать на матче против "Интернационале" в среду вечером.

Но и главный тренер итальянцев вынужден ломать голову над тем, как построить состав, учитывая игроков, которые выпали.

Особенно на позиции левого защитника, поскольку Федерико Димарко получил мышечную травму. Также отсутствуют: Никола Залевский, Карлос Августо и Маттео Дармиан не могут быть задействованы. В предыдущей игре "Интера" Дензел Дамфрис доигрывал матч на позиции левого защитника. 

"Бавария" - "Байер"

В среду, 5 марта, мюнхенская "Бавария" примет "Байер" на своей домашней "Альянц Арене". Матч начнется в 21:00.

Что интересно:

Бавария сыграет с действующим чемпионом Германии. Отметим, что "Байер 04" прервал многолетнее тотальное преимущество "Баварии" из Мюнхена, которая 11 лет подряд выигрывала титул чемпиона Бундеслиги.

Мюнхенцы и леверкузенцы уже трижды встречались на национальном уровне в этом сезоне. В Бундеслиге обе команды сыграли вничью (1:1, 0:0).

"Бавария" едва пробилась в 1/8 финала, с большими трудностями одолев в стыковых матчах плей-офф Селтик. В итоговой таблице общего этапа Лиги Чемпионов "Байер" занял 6-е место. А "Бавария" финишировала на 12-м месте.

 На выходных Михаэль Олизе (полузащитник немецкого клуба "Бавария" и национальной сборной Франции) и его напарники из команды "Баварии" победили со счетом 3:1 "Штутгарт". А вот "Байер", под руководством Хаби Алонсо, победил на выходных франкфуртский "Айнтрахт"  со счетом 1:4. Отметим, что леверкузенцы проиграли лишь одну из последних 21 игры во всех соревнованиях. 

Мадридский "Реал" - первый клуб, который достиг отметки в 500 матчей в Лиге чемпионов05.03.25, 06:52 • 16539 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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