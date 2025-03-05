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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Киев • УНН

 • 136114 просмотра

Sony проводит новую волну сокращений в студии Visual Arts в Сан-Диего, которая работала над The Last of Us. Увольнения происходят после провала Concord и реорганизации руководства компании.

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts, принадлежащая PlayStation, на этой неделе подверглась новым сокращениям сотрудников на фоне реструктуризации операций Sony в США. Об этом сообщает Kotaku, пишет УНН.

Детали 

Как отмечается, сотрудникам группы визуальных искусств из Сан-Диего сообщили, что их последний рабочий день в Sony – 7 марта. Эта команда занималась внутренней художественной и технической поддержкой для сторонних студий PlayStation, в частности сотрудничала с Naughty Dog над ремастерами The Last of Us Part 1 и 2.

"Было тяжело просыпаться и получать сообщения о том, что многие друзья и бывшие коллеги из PSVA были уволены этим утром", - написала в LinkedIn в понедельник бывшая менеджер проектов PSVA Эбби ЛеМастер, которая сейчас работает в Riot Games. "Сегодняшние увольнения сильно ударили. PSVA уволила разработчиков с десятилетиями предметной экспертизы; талант, который будет чрезвычайно трудно вернуть. Эта отрасль может быть непредсказуемой, но мастерство, опыт и страсть людей, с которыми я работала в PSVA, неоспоримы".

Увольнения произошли после дорогого провала в прошлом году в Concord, новых раундов отмен проектов с живыми сервисами, включая анонсированный спин-офф God of War в BluePoint Games, и реорганизации в высших эшелонах руководства Sony. В январе Хироки Тотоки стал новым генеральным директором компании, а Хидеаки Нишино стал единственным генеральным директором PlayStation, а Хермен Хульст, который ранее был сопредседателем, подчинялся ему как действующий глава PlayStation Studios.

Напоминаем

Ранее сообщалось, что нидерландская организация подала коллективный иск против Sony от имени около 3 млн пользователей PlayStation. В частности, шла речь о том, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, заставляя покупателей переплачивать за игры и внутриигровой контент.

Алина Волянская

Алина Волянская

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