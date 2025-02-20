Sony звинувачують у монополії та завищенні цін на ігри

Голландська організація із захисту прав споживачів Stichting Massaschade & Consument подала колективний позов проти Sony від імені близько трьох мільйонів користувачів PlayStation у Нідерландах.

Про це пише DutchNews, передає УНН.

У заяві йдеться, що компанія зловживає своїм домінантним становищем на ринку, змушуючи покупців переплачувати за ігри та внутрішньоігровий контент. Як Sony завищує ціни Позивачі звинувачують Sony у штучному завищенні вартості цифрових ігор у PlayStation Store. Вони наголошують, що після переходу від дискових копій до цифрових продажів компанія фактично ліквідувала конкуренцію у цьому сегменті.

Sony встановлює завищені ціни на цифрові ігри, зловживаючи монополією на ринку консолей – йдеться в заяві Stichting Massaschade & Consument.

За словами організації, покупці у PlayStation Store платять до 47% більше, ніж могли б у конкурентному середовищі, хоча витрати Sony на продаж цифрових версій значно нижчі, ніж на фізичні диски. Водночас прибутки компанії подвоїлися, оскільки вона майже повністю відмовилася від продажу дискових копій.

У сегменті цифрового контенту Sony є єдиним продавцем, що усуває будь-яку форму цінової конкуренції – заявила голова Stichting Massaschade & Consument Люсія Мельхертс.

Позивачі звертають увагу, що інші сервіси, такі як Microsoft Store чи Epic Games Store, працюють інакше.

Вони не прив’язані виключно до пристрою, що контролює більшу частину ринку, і змушені активно конкурувати за користувачів… Sony ж перебуває в унікальному становищі, коли може ухвалювати рішення, майже не зважаючи на конкурентів, розробників чи споживачів. Це схоже на ситуацію, коли ви купуєте телевізор Sony, який дозволяє дивитися лише ті фільми й серіали, що були придбані безпосередньо у Sony – наголосила Мельхертс.

За словами правозахисників, Sony має право заробляти, але й споживачі мають право на справедливі ціни. Stichting Massaschade & Consument вимагає припинення незаконних практик і компенсації покупцям.

Суд проти Sony: що може змінитися Перше слухання у справі очікується пізніше цього року. Якщо організація виграє справу, Sony доведеться відкрити цифровий ринок PlayStation для інших постачальників.

Подібні позови проти Sony вже подавали у Великій Британії та Португалії.

Жителі Нідерландів, які купували товари через PlayStation Store, можуть зареєструватися на сайті організації, щоб "повернути свій податок Sony". Stichting Massaschade & Consument уже судилася з Airbnb, ABN AMRO, Google і TikTok.

Очікується, що наступного місяця Апеляційний суд Нідерландів винесе рішення у справі проти Airbnb, яку організація звинувачує у стягненні подвійної комісії за послуги.

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