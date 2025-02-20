Sony звинувачують у монополії та завищенні цін на ігри
Київ • УНН
Голландська організація подала колективний позов проти Sony від імені 3 млн користувачів PlayStation. Компанію звинувачують у завищенні цін на цифрові ігри до 47% через монопольне становище.
Голландська організація із захисту прав споживачів Stichting Massaschade & Consument подала колективний позов проти Sony від імені близько трьох мільйонів користувачів PlayStation у Нідерландах.
Про це пише DutchNews, передає УНН.
У заяві йдеться, що компанія зловживає своїм домінантним становищем на ринку, змушуючи покупців переплачувати за ігри та внутрішньоігровий контент. Як Sony завищує ціни Позивачі звинувачують Sony у штучному завищенні вартості цифрових ігор у PlayStation Store. Вони наголошують, що після переходу від дискових копій до цифрових продажів компанія фактично ліквідувала конкуренцію у цьому сегменті.
Sony встановлює завищені ціни на цифрові ігри, зловживаючи монополією на ринку консолей
За словами організації, покупці у PlayStation Store платять до 47% більше, ніж могли б у конкурентному середовищі, хоча витрати Sony на продаж цифрових версій значно нижчі, ніж на фізичні диски. Водночас прибутки компанії подвоїлися, оскільки вона майже повністю відмовилася від продажу дискових копій.
У сегменті цифрового контенту Sony є єдиним продавцем, що усуває будь-яку форму цінової конкуренції
Позивачі звертають увагу, що інші сервіси, такі як Microsoft Store чи Epic Games Store, працюють інакше.
Вони не прив’язані виключно до пристрою, що контролює більшу частину ринку, і змушені активно конкурувати за користувачів… Sony ж перебуває в унікальному становищі, коли може ухвалювати рішення, майже не зважаючи на конкурентів, розробників чи споживачів. Це схоже на ситуацію, коли ви купуєте телевізор Sony, який дозволяє дивитися лише ті фільми й серіали, що були придбані безпосередньо у Sony
За словами правозахисників, Sony має право заробляти, але й споживачі мають право на справедливі ціни. Stichting Massaschade & Consument вимагає припинення незаконних практик і компенсації покупцям.
Суд проти Sony: що може змінитися Перше слухання у справі очікується пізніше цього року. Якщо організація виграє справу, Sony доведеться відкрити цифровий ринок PlayStation для інших постачальників.
Подібні позови проти Sony вже подавали у Великій Британії та Португалії.
Жителі Нідерландів, які купували товари через PlayStation Store, можуть зареєструватися на сайті організації, щоб "повернути свій податок Sony". Stichting Massaschade & Consument уже судилася з Airbnb, ABN AMRO, Google і TikTok.
Очікується, що наступного місяця Апеляційний суд Нідерландів винесе рішення у справі проти Airbnb, яку організація звинувачує у стягненні подвійної комісії за послуги.
Нагадаємо
Президент Sony повідомив про успішні продажі PlayStation 5 Pro, незважаючи на високу ціну.