Sony обвиняют в монополии и завышении цен на игры
Киев • УНН
Голландская организация подала коллективный иск против Sony от имени 3 млн пользователей PlayStation. Компанию обвиняют в завышении цен на цифровые игры до 47% из-за монопольного положения.
Голландская организация по защите прав потребителей Stichting Massaschade & Consument подала коллективный иск против Sony от имени около трех миллионов пользователей PlayStation в Нидерландах.
Об этом пишет DutchNews, передает УНН.
В заявлении говорится, что компания злоупотребляет своим доминантным положением на рынке, заставляя покупателей переплачивать за игры и внутриигровой контент. Как Sony завышает цены Истцы обвиняют Sony в искусственном завышении стоимости цифровых игр в PlayStation Store. Они отмечают, что после перехода от дисковых копий к цифровым продажам компания фактически ликвидировала конкуренцию в этом сегменте.
Sony устанавливает завышенные цены на цифровые игры, злоупотребляя монополией на рынке консолей
По словам организации, покупатели в PlayStation Store платят до 47% больше, чем могли бы в конкурентной среде, хотя расходы Sony на продажу цифровых версий значительно ниже, чем на физические диски. В то же время прибыли компании удвоились, поскольку она почти полностью отказалась от продажи дисковых копий.
В сегменте цифрового контента Sony является единственным продавцом, устраняющим любую форму ценовой конкуренции
Истцы обращают внимание, что другие сервисы, такие как Microsoft Store или Epic Games Store, работают иначе.
Они не привязаны исключительно к устройству, контролирующему большую часть рынка, и вынуждены активно конкурировать за пользователей... Sony же находится в уникальном положении, когда может принимать решения, почти не обращая внимания на конкурентов, разработчиков или потребителей. Это похоже на ситуацию, когда вы покупаете телевизор Sony, который позволяет смотреть только те фильмы и сериалы, которые были приобретены непосредственно у Sony
По словам правозащитников, Sony имеет право зарабатывать, но и потребители имеют право на справедливые цены. Stichting Massaschade & Consument требует прекращения незаконных практик и компенсации покупателям.
Суд против Sony: что может измениться Первое слушание по делу ожидается позже в этом году. Если организация выиграет дело, Sony придется открыть цифровой рынок PlayStation для других поставщиков.
Подобные иски против Sony уже подавали в Великобритании и Португалии.
Жители Нидерландов, которые покупали товары через PlayStation Store, могут зарегистрироваться на сайте организации, чтобы «вернуть свой налог Sony». Stichting Massaschade & Consument уже судилась с Airbnb, ABN AMRO, Google и TikTok.
Ожидается, что в следующем месяце Апелляционный суд Нидерландов вынесет решение по делу против Airbnb, которую организация обвиняет во взыскании двойной комиссии за услуги.
Напомним,
Президент Sony сообщил об успешных продажах PlayStation 5 Pro, несмотря на высокую цену.