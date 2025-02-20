Sony обвиняют в монополии и завышении цен на игры

Голландская организация по защите прав потребителей Stichting Massaschade & Consument подала коллективный иск против Sony от имени около трех миллионов пользователей PlayStation в Нидерландах.

Об этом пишет DutchNews, передает УНН.

В заявлении говорится, что компания злоупотребляет своим доминантным положением на рынке, заставляя покупателей переплачивать за игры и внутриигровой контент. Как Sony завышает цены Истцы обвиняют Sony в искусственном завышении стоимости цифровых игр в PlayStation Store. Они отмечают, что после перехода от дисковых копий к цифровым продажам компания фактически ликвидировала конкуренцию в этом сегменте.

Sony устанавливает завышенные цены на цифровые игры, злоупотребляя монополией на рынке консолей - говорится в заявлении Stichting Massaschade & Consument.

По словам организации, покупатели в PlayStation Store платят до 47% больше, чем могли бы в конкурентной среде, хотя расходы Sony на продажу цифровых версий значительно ниже, чем на физические диски. В то же время прибыли компании удвоились, поскольку она почти полностью отказалась от продажи дисковых копий.

В сегменте цифрового контента Sony является единственным продавцом, устраняющим любую форму ценовой конкуренции - заявила председатель Stichting Massaschade & Consument Люсия Мельхертс.

Истцы обращают внимание, что другие сервисы, такие как Microsoft Store или Epic Games Store, работают иначе.

Они не привязаны исключительно к устройству, контролирующему большую часть рынка, и вынуждены активно конкурировать за пользователей... Sony же находится в уникальном положении, когда может принимать решения, почти не обращая внимания на конкурентов, разработчиков или потребителей. Это похоже на ситуацию, когда вы покупаете телевизор Sony, который позволяет смотреть только те фильмы и сериалы, которые были приобретены непосредственно у Sony - подчеркнула Мельхертс.

По словам правозащитников, Sony имеет право зарабатывать, но и потребители имеют право на справедливые цены. Stichting Massaschade & Consument требует прекращения незаконных практик и компенсации покупателям.

Суд против Sony: что может измениться Первое слушание по делу ожидается позже в этом году. Если организация выиграет дело, Sony придется открыть цифровой рынок PlayStation для других поставщиков.

Подобные иски против Sony уже подавали в Великобритании и Португалии.

Жители Нидерландов, которые покупали товары через PlayStation Store, могут зарегистрироваться на сайте организации, чтобы «вернуть свой налог Sony». Stichting Massaschade & Consument уже судилась с Airbnb, ABN AMRO, Google и TikTok.

Ожидается, что в следующем месяце Апелляционный суд Нидерландов вынесет решение по делу против Airbnb, которую организация обвиняет во взыскании двойной комиссии за услуги.

Напомним,

Президент Sony сообщил об успешных продажах PlayStation 5 Pro, несмотря на высокую цену.