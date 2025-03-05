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Студія Visual Arts під ударом: PlayStation звільняє розробників - ЗМІ

Київ • УНН

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Sony проводить нову хвилю скорочень у студії Visual Arts в Сан-Дієго, яка працювала над The Last of Us. Звільнення відбуваються після провалу Concord та реорганізації керівництва компанії.

Студія Visual Arts під ударом: PlayStation звільняє розробників - ЗМІ

Студія Visual Arts, що належить PlayStation, цього тижня зазнала нових скорочень працівників на тлі реструктуризації операцій Sony у США. Про це повідомляє Kotaku, пише УНН.

Деталі 

Як зазначається, співробітникам групи візуальних мистецтв із Сан-Дієго повідомили, що їхній останній робочий день у Sony – 7 березня. Ця команда займалася внутрішньою художньою та технічною підтримкою для сторонніх студій PlayStation, зокрема співпрацювала з Naughty Dog над ремастерами The Last of Us Part 1 і 2.

"Було важко прокидатися й отримувати повідомлення про те, що багато друзів і колишніх колег із PSVA було звільнено цього ранку", - написала в LinkedIn у понеділок колишня менеджерка проєктів PSVA Еббі Лемастер, яка нині працює в Riot Games. "Сьогоднішні звільнення сильно вдарили. PSVA звільнила розробників із десятиліттями предметної експертизи; талант, який буде надзвичайно важко повернути. Ця галузь може бути непередбачуваною, але майстерність, досвід і пристрасть людей, з якими я працювала в PSVA, незаперечні".

Звільнення відбулися після дорогого провалу в торішньому Concord, нових раундів скасувань проєктів з живими сервісами, включно зі сповіщеним спін-оффом God of War в BluePoint Games, і реорганізації у вищих ешелонах керівництва Sony. У січні Хірокі Тотокі став новим генеральним директором компанії, а Хідеакі Нішино став єдиним генеральним директором PlayStation, а Хермен Хульст, який раніше був співгенеральним директором, підпорядковувався йому як чинний глава PlayStation Studios.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що нідерландська організація подала колективний позов проти Sony від імені близько 3 млн користувачів PlayStation. Зокрема, йшлося про те, що компанія зловживає своїм домінантним становищем на ринку, змушуючи покупців переплачувати за ігри та внутрішньоігровий контент.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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