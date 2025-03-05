Студія Visual Arts під ударом: PlayStation звільняє розробників - ЗМІ
Київ • УНН
Sony проводить нову хвилю скорочень у студії Visual Arts в Сан-Дієго, яка працювала над The Last of Us. Звільнення відбуваються після провалу Concord та реорганізації керівництва компанії.
Студія Visual Arts, що належить PlayStation, цього тижня зазнала нових скорочень працівників на тлі реструктуризації операцій Sony у США. Про це повідомляє Kotaku, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, співробітникам групи візуальних мистецтв із Сан-Дієго повідомили, що їхній останній робочий день у Sony – 7 березня. Ця команда займалася внутрішньою художньою та технічною підтримкою для сторонніх студій PlayStation, зокрема співпрацювала з Naughty Dog над ремастерами The Last of Us Part 1 і 2.
"Було важко прокидатися й отримувати повідомлення про те, що багато друзів і колишніх колег із PSVA було звільнено цього ранку", - написала в LinkedIn у понеділок колишня менеджерка проєктів PSVA Еббі Лемастер, яка нині працює в Riot Games. "Сьогоднішні звільнення сильно вдарили. PSVA звільнила розробників із десятиліттями предметної експертизи; талант, який буде надзвичайно важко повернути. Ця галузь може бути непередбачуваною, але майстерність, досвід і пристрасть людей, з якими я працювала в PSVA, незаперечні".
Звільнення відбулися після дорогого провалу в торішньому Concord, нових раундів скасувань проєктів з живими сервісами, включно зі сповіщеним спін-оффом God of War в BluePoint Games, і реорганізації у вищих ешелонах керівництва Sony. У січні Хірокі Тотокі став новим генеральним директором компанії, а Хідеакі Нішино став єдиним генеральним директором PlayStation, а Хермен Хульст, який раніше був співгенеральним директором, підпорядковувався йому як чинний глава PlayStation Studios.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що нідерландська організація подала колективний позов проти Sony від імені близько 3 млн користувачів PlayStation. Зокрема, йшлося про те, що компанія зловживає своїм домінантним становищем на ринку, змушуючи покупців переплачувати за ігри та внутрішньоігровий контент.