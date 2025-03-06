Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает два шага для мира и призвал участников заседания Европейского совета поддержать их. Речь идет о видах тишины и освобождении пленников, передает УНН.

Украина стремится к миру с первой секунды войны, и мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, – это россия. Украина не только готова сделать необходимые шаги для мира, но мы также предлагаем, какими должны быть эти шаги. И я прошу вас поддержать нас в этом – поддержать Украину и тех европейских лидеров, которые помогают прокладывать путь к миру