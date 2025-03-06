Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
Киев • УНН
Президент Зеленский предложил два вида перемирия - прекращение атак на гражданскую инфраструктуру и в Черном море. Вторым шагом должно стать освобождение пленников для установления базового доверия.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает два шага для мира и призвал участников заседания Европейского совета поддержать их. Речь идет о видах тишины и освобождении пленников, передает УНН.
Украина стремится к миру с первой секунды войны, и мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, – это россия. Украина не только готова сделать необходимые шаги для мира, но мы также предлагаем, какими должны быть эти шаги. И я прошу вас поддержать нас в этом – поддержать Украину и тех европейских лидеров, которые помогают прокладывать путь к миру
Президент рассказал, какие шаги Украина сейчас видит для мира.
Все должны убедиться, что россия, как единственный источник этой войны, признает необходимость ее завершения. Это можно доказать двумя видами тишины, которые легко установить и контролировать, а именно: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирием относительно использования ракет, бомб и дальнобойных дронов, и вторым – перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море
Следующий шаг, по его словам, это базовое доверие к обстоятельствам, в которых проходят переговоры.
Украинцам, всем европейцам, американцам, каждому человеческому сердцу в мире, которое против войны, – всем нам нужно почувствовать, что россияне нас не обманывают. Освобождение пленников может стать средством установления базового доверия
Зеленский подчеркнул, что это должно основываться на понимании того, что любое перемирие и любая форма мер по укреплению доверия могут быть лишь прологом к полному и справедливому урегулированию, к всеобъемлющему соглашению о гарантиях безопасности и прекращении войны.
Способна ли россия отказаться от войны – вот вопрос, на который должны ответить любые переговоры. И будьте уверены, что Украина поделится всеми деталями мирных планов и переговорного процесса со всей Европой, каждая европейская нация, которая предоставляет помощь, должна участвовать в процессе достижения мира
Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский05.03.25, 19:33 • 153734 просмотра
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4 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".
Также Зеленский подчеркивал, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе.