Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
Киев • УНН
Команды Украины и США начали работать над организацией встречи, сообщил Зеленский. Ермак и Уолтс провели переговоры о дальнейших шагах к миру, первые результаты ожидаются на следующей неделе.
Команды Украины и США сегодня начали работать над встречей. Киев надеется на первые результаты на следующей неделе. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеобращении, передает УНН.
Сегодня наши команды – Украины и Соединенных Штатов Америки – начали работать над встречей. Говорили Андрей Ермак и Майкл Волц, есть позитивное движение. Надеемся на первые результаты на следующей неделе. И мы должны восстановить движение также в европейском направлении, что касается нашей евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров о вступлении
Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров.
Дополнение
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц обсудили дальнейшие шаги на пути к миру. Они договорились о встрече команд в ближайшее время.
4 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".
Также Зеленский подчеркивал, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе.
5 марта Президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о минералах.