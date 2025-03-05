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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Киев • УНН

 • 153734 просмотра

Команды Украины и США начали работать над организацией встречи, сообщил Зеленский. Ермак и Уолтс провели переговоры о дальнейших шагах к миру, первые результаты ожидаются на следующей неделе.

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Команды Украины и США сегодня начали работать над встречей. Киев надеется на первые результаты на следующей неделе. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеобращении, передает УНН.

Сегодня наши команды – Украины и Соединенных Штатов Америки – начали работать над встречей. Говорили Андрей Ермак и Майкл Волц, есть позитивное движение. Надеемся на первые результаты на следующей неделе. И мы должны восстановить движение также в европейском направлении, что касается нашей евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров о вступлении 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц обсудили дальнейшие шаги на пути к миру. Они договорились о встрече команд в ближайшее время.

4 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно". 

Также Зеленский подчеркивал, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе. 

5 марта Президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о минералах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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