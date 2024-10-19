Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте
Киев • УНН
УНН предлагает рецепт популярного осеннего напитка - пряного тыквенного латте. Подробная инструкция включает приготовление домашнего тыквенного сиропа со специями и самого напитка.
Пряный тыквенный латте уже стал частью западной поп-культуры: его пьют герои фильмов, сериалов и комиксов, его упоминают в песнях и даже посвящают ему стихи. УНН предлагает попробовать приготовить этот напиток дома.
Кроме кофе, вам понадобится молоко, взбитые сливки и щепотка специй для тыквенного пирога (такая смесь обычно содержит душистый перец, корицу мускатный орех, имбирь и гвоздику). Также вам понадобится домашний тыквенный сироп со специями, который можно приготовить самостоятельно. Собственно с приготовления сиропа и начнем.
Тыквенный сироп (8 порций)
Ингредиенты:
1,5 стакана сахара-песка
1,5 стакана воды
6 палочек корицы
1 ч.л. молотой гвоздики
1 ч.л. молотого имбиря
2 ч. л. молотого мускатного ореха
4 ст.л. пюре из тыквы
Приготовление
- Смешать сахар и воду в кастрюле и довести до кипения;
- Как только сахар растворится добавить палочки корицы, гвоздику, имбирь, мускатный орех и тыквенное пюре. После этого варить еще 20 минут на медленном огне.
- После этого снять с огня и сразу процедить сквозь марлю.
Собственно пюре из тыквы можно получить запекая ее, предварительно почистив и нарезав кубиками. Запекать где-то 20-25 минут в духовке разогретой до 180 градусов. После запекания тыкву следует просто перебить блендером.
Итак у вас есть необходимые ингредиенты для осеннего тыквенного латте.
Пряный тыквенный латте (1 порция)
Ингредиенты:
1 чашка цельного молока
3 столовые ложки домашнего тыквенного сиропа со специями
Ориентировочно ½ стакана взбитых сливок
Щепотка специй для тыквенного пирога
Приготовление:
- Нагрейте молоко. Лучше всего это сделать и с помощью пенообразователя, ведь так молоко получит воздушную пену.
- Приготовьте порцию эспрессо.
- Налейте в чашку тыквенный сироп и добавьте к нему кофе. Тщательно перемешайте.
- Сверху добавьте молоко заполнив чашку на три четверти. Сверху добавьте сливки и специи.
Как приготовить осенние напитки: рецепты от известных шеф-поваров18 октября 2024, 16:11 • 18895 просмотров