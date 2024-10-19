Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Пряный тыквенный латте уже стал частью западной поп-культуры: его пьют герои фильмов, сериалов и комиксов, его упоминают в песнях и даже посвящают ему стихи. УНН предлагает попробовать приготовить этот напиток дома.

Кроме кофе, вам понадобится молоко, взбитые сливки и щепотка специй для тыквенного пирога (такая смесь обычно содержит душистый перец, корицу мускатный орех, имбирь и гвоздику). Также вам понадобится домашний тыквенный сироп со специями, который можно приготовить самостоятельно. Собственно с приготовления сиропа и начнем.

Тыквенный сироп (8 порций)

Ингредиенты:

1,5 стакана сахара-песка

1,5 стакана воды

6 палочек корицы

1 ч.л. молотой гвоздики

1 ч.л. молотого имбиря

2 ч. л. молотого мускатного ореха

4 ст.л. пюре из тыквы

Приготовление

- Смешать сахар и воду в кастрюле и довести до кипения;

- Как только сахар растворится добавить палочки корицы, гвоздику, имбирь, мускатный орех и тыквенное пюре. После этого варить еще 20 минут на медленном огне.

- После этого снять с огня и сразу процедить сквозь марлю.

Собственно пюре из тыквы можно получить запекая ее, предварительно почистив и нарезав кубиками. Запекать где-то 20-25 минут в духовке разогретой до 180 градусов. После запекания тыкву следует просто перебить блендером.

Итак у вас есть необходимые ингредиенты для осеннего тыквенного латте.

Пряный тыквенный латте (1 порция)

Ингредиенты:

1 чашка цельного молока

3 столовые ложки домашнего тыквенного сиропа со специями

Ориентировочно ½ стакана взбитых сливок

Щепотка специй для тыквенного пирога

Приготовление:

- Нагрейте молоко. Лучше всего это сделать и с помощью пенообразователя, ведь так молоко получит воздушную пену.

- Приготовьте порцию эспрессо.

- Налейте в чашку тыквенный сироп и добавьте к нему кофе. Тщательно перемешайте.

- Сверху добавьте молоко заполнив чашку на три четверти. Сверху добавьте сливки и специи.

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