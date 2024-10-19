Легендарний кавовий напій осені: як приготувати пряний гарбузовий лате
Київ • УНН
УНН пропонує рецепт популярного осіннього напою - пряного гарбузового лате. Детальна інструкція включає приготування домашнього гарбузового сиропу зі спеціями та самого напою.
Пряний гарбузовий лате вже став частиною західної поп-культури: його п’ють герої фільмів, серіалів та коміксів, його згадують у піснях та навіть присвячують йому вірші. УНН пропонує спробувати приготувати цей напій вдома.
Окрім кави, вам знадобиться молоко, збиті вершки та дрібка спецій для гарбузового пирога (така суміш зазвичай містить духмяний перець, корицю мускатний горіх, імбир та гвоздику). Також вам знадобиться домашній гарбузовий сироп зі спеціями, який можна приготувати самостійно. Власне з приготування сиропу і почнемо.
Гарбузовий сироп (8 порцій)
Інгредієнти:
1,5 стакана цукру-піску
1,5 стакана води
6 паличок кориці
1 ч.л. меленої гвоздики
1 ч.л. меленого імбиру
2 ч.л. меленого мускатного горіху
4 ст.л. пюре з тикви
Приготування
- Змішати цукор та воду у каструлі та довести до кипіння;
- Як тільки цукор розчиниться додати палички кориці, гвоздику, імбир, мускатний горіх та гарбузове пюре. Після цього варити ще 20 хвилин на повільному вогні.
- Після цього зняти з вогню і одразу процідити крізь марлю.
Власне пюре з гарбуза можна отримати запікши його, попередньо почистивши та нарізавши кубиками. Запікати десь 20-25 хвилин в духовці розігрітій до 180 градусів. Після запікання гарбуз слід просто перебити блендером.
Отже у вас є необхідні інгредієнти для осіннього гарбузового лате.
Пряний гарбузовий лате (1 порція)
Інгредієнти:
1 чашка цільного молока
3 ст.л. домашнього гарбузового сиропу зі спеціями
Орієнтовно ½ стакана збитих вершків
Дрібка спецій для гарбузового пирога
Приготування:
- Нагрійте молоко. Найкраще це зробити і за допомогою піноутворювача, адже так молоко отримає повітряну піну.
- Приготуйте порцію еспресо.
- Налийте в чашку гарбузовий сиропі додайте до нього каву. Ретельно перемішайте.
- Зверху додайте молоко заповнивши чашку на три чверті. Зверху додайте вершки та спеції.
Як приготувати осінні напої: рецепти від відомих шеф-кухарів18.10.24, 19:11 • 26720 переглядiв