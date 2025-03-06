Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Исследователи Кембриджского университета обнаружили, что обычный аспирин может усиливать способность иммунной системы противостоять распространению рака. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Это открытие, опубликованное в журнале Nature, произошло случайно, так как ученые не исследовали аспирин.

Группа ученых из Кембриджа изучала, как иммунная система реагирует на раковые заболевания по мере их распространения.

Они использовали генетически модифицированных мышей и обнаружили, что те из них, у кого отсутствовал определенный набор генетических инструкций, были менее склонны к развитию метастатического рака, который распространился.

Группа ученых из Кембриджского университета заявила, что это захватывающее и неожиданное открытие может в конечном итоге привести к тому, что этот препарат будут назначать больным раком, однако пока этого не произошло, и людям не рекомендуется принимать таблетки самостоятельно.

Обычный прием аспирина связан с рисками, и исследования все еще пытаются выяснить, каким пациентам он принесет наибольшую пользу.

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Научные работники выяснили, что аспирин влияет на определенные клетки крови – тромбоциты, которые обычно помогают останавливать кровотечение. Однако они также подавляют Т-клетки – часть иммунной системы, которая уничтожает раковые клетки, пытающиеся распространиться по организму.

Аспирин снижает активность тромбоцитов, что позволяет Т-клеткам эффективнее бороться с метастазами.

Профессор Рахул Ройчаудхури из Кембриджского университета рассказал: "Мы обнаружили, что аспирин может, как бы это ни было странно, действовать, активируя способность иммунной системы распознавать и уничтожать метастазирующие раковые клетки".

Он считает, что препарат будет наиболее эффективным в случае рака, выявленного на ранней стадии, и его можно будет использовать после лечения, например, хирургического вмешательства, чтобы помочь иммунной системе выявить рак, который уже мог распространиться.

Стоит ли принимать аспирин в случае рака?

Если вы больны раком, не спешите пока что бежать в ближайшую аптеку за аспирином, но активно рассмотрите возможность участия в текущих или будущих испытаниях аспирина - говорит профессор Мангеш Торат, хирург и исследователь рака в Лондонском университете королевы Марии.

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые предостерегают от самостоятельного приема препарата. Аспирин может вызывать внутренние кровотечения и другие осложнения.

Также неясно, действует ли эффект на все виды рака или только на определенные. И это все еще исследования на животных, так что, хотя ученые и думают, что это можно применить к людям, это еще нужно подтвердить.

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Некоторым пациентам с синдромом Линча, который увеличивает риск развития рака, уже рекомендован аспирин.

Однако все равно будут нужны надлежащие клинические испытания, чтобы понять, принесет ли это пользу большему количеству пациентов.

В настоящее время проводятся клинические испытания, которые должны определить, кому этот препарат будет наиболее полезен. Одно из таких исследований – Add-Aspirin в Университетском колледже Лондона. Его цель – выяснить, поможет ли аспирин предотвратить рецидивы рака после лечения.

Профессор Ройчаудхури подозревает, что в долгосрочной перспективе будут разработаны новые препараты, которые будут иметь преимущества аспирина, но с меньшим количеством опасных побочных эффектов.