Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17849 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34439 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67835 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217746 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125111 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393576 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312396 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214125 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244403 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255231 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16680 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12415 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13347 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16180 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13666 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134403 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217747 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393576 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255506 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312397 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4244 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16189 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47126 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72539 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57598 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Киев • УНН

 • 125237 просмотра

Ученые Кембриджского университета случайно обнаружили, что аспирин усиливает способность иммунной системы бороться с распространением рака. Препарат снижает активность тромбоцитов, позволяя Т-клеткам эффективнее уничтожать раковые клетки.

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Исследователи Кембриджского университета обнаружили, что обычный аспирин может усиливать способность иммунной системы противостоять распространению рака. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Это открытие, опубликованное в журнале Nature, произошло случайно, так как ученые не исследовали аспирин.

Группа ученых из Кембриджа изучала, как иммунная система реагирует на раковые заболевания по мере их распространения.

Они использовали генетически модифицированных мышей и обнаружили, что те из них, у кого отсутствовал определенный набор генетических инструкций, были менее склонны к развитию метастатического рака, который распространился.

Группа ученых из Кембриджского университета заявила, что это захватывающее и неожиданное открытие может в конечном итоге привести к тому, что этот препарат будут назначать больным раком, однако пока этого не произошло, и людям не рекомендуется принимать таблетки самостоятельно.

Обычный прием аспирина связан с рисками, и исследования все еще пытаются выяснить, каким пациентам он принесет наибольшую пользу.

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло04.03.25, 16:27 • 114203 просмотра

Научные работники выяснили, что аспирин влияет на определенные клетки крови – тромбоциты, которые обычно помогают останавливать кровотечение. Однако они также подавляют Т-клетки – часть иммунной системы, которая уничтожает раковые клетки, пытающиеся распространиться по организму.

Аспирин снижает активность тромбоцитов, что позволяет Т-клеткам эффективнее бороться с метастазами.

Профессор Рахул Ройчаудхури из Кембриджского университета рассказал: "Мы обнаружили, что аспирин может, как бы это ни было странно, действовать, активируя способность иммунной системы распознавать и уничтожать метастазирующие раковые клетки".

Он считает, что препарат будет наиболее эффективным в случае рака, выявленного на ранней стадии, и его можно будет использовать после лечения, например, хирургического вмешательства, чтобы помочь иммунной системе выявить рак, который уже мог распространиться.

Стоит ли принимать аспирин в случае рака?

Если вы больны раком, не спешите пока что бежать в ближайшую аптеку за аспирином, но активно рассмотрите возможность участия в текущих или будущих испытаниях аспирина

- говорит профессор Мангеш Торат, хирург и исследователь рака в Лондонском университете королевы Марии.

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые предостерегают от самостоятельного приема препарата. Аспирин может вызывать внутренние кровотечения и другие осложнения.

Также неясно, действует ли эффект на все виды рака или только на определенные. И это все еще исследования на животных, так что, хотя ученые и думают, что это можно применить к людям, это еще нужно подтвердить.

Люди в высокотехнологичных странах спят дольше и лучше, но есть нюанс - исследование26.02.25, 10:22 • 29573 просмотра

Некоторым пациентам с синдромом Линча, который увеличивает риск развития рака, уже рекомендован аспирин.

Однако все равно будут нужны надлежащие клинические испытания, чтобы понять, принесет ли это пользу большему количеству пациентов.

В настоящее время проводятся клинические испытания, которые должны определить, кому этот препарат будет наиболее полезен. Одно из таких исследований – Add-Aspirin в Университетском колледже Лондона. Его цель – выяснить, поможет ли аспирин предотвратить рецидивы рака после лечения.

Профессор Ройчаудхури подозревает, что в долгосрочной перспективе будут разработаны новые препараты, которые будут иметь преимущества аспирина, но с меньшим количеством опасных побочных эффектов.

Алина Волянская

Алина Волянская

ЗдоровьеУНН Lite
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96