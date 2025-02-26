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Люди в высокотехнологичных странах спят дольше и лучше, но есть нюанс - исследование

Киев  •  УНН

 • 4088 просмотра

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Люди в высокотехнологичных странах спят на 45 минут дольше и имеют на 14% лучшую эффективность сна. Однако это приводит к нарушению естественных циркадных ритмов, что может вызвать проблемы со здоровьем.

В развитых обществах люди спят на 45 минут дольше, чем в менее технологичных странах, в среднем более 7 часов в ночь. Однако это улучшение качества сна имеет свою цену - нарушение естественных биологических ритмов.

Об этом пишет Financial Times, передает УНН

Эти результаты опровергают представление, что технологическая зависимость вызвала эпидемию недосыпания, но подтверждают, что на здоровье могут негативно влиять такие факторы, как недостаток естественного света и использование экранов, излучающих синий свет.

Исследование является частью более широкой научной инициативы, направленной на изучение того, как городская жизнь и бессонница могут приводить к усталости, депрессии и различным физическим заболеваниям, в том числе ожирению и онкологии. Эти выводы ставят под сомнение упрощенное объяснение «эпидемии бессонницы», которую некоторые ученые связывают с современными условиями жизни в XXI веке.

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Идея, что сон ухудшился из-за современного образа жизни, была популярной более десятилетия... Однако наше исследование показывает гораздо более сложную картину. Сон в развитых экономиках действительно лучше, чем в менее развитых обществах, но это имеет свою цену - нарушение наших деликатных циркадных механизмов

- отметил Дэвид Самсон, главный автор исследования, опубликованного в журнале Proceedings B Королевского общества.

Исследование изучило основные факторы, вызывающие проблемы со сном, которые, по оценкам, затрагивают более 90 миллионов человек только в США. Ученые проанализировали метаданные исследований, проведенных с 1967 по 2022 год в 21 стране, включая как индустриализированные, так и неиндустриализированные общества.

Согласно исследованию, люди в развитых странах спят на 45 минут больше за ночь, в среднем чуть больше семи часов. Кроме того, их показатель «эффективности сна» (соотношение времени в постели ко времени, когда они фактически спят) на 14% выше.

Но при исследовании циркадных ритмов - физических, ментальных и поведенческих изменений в 24-часовом цикле - ученые обнаружили другой факт. 

Результаты показали «значительную негативную связь между индустриальным образом жизни и ухудшением циркадных функций».

Ранее другие исследования показали, что нарушение циркадных ритмов оказывает вредное влияние на здоровье, в частности может привести к воспалительным процессам и снижать уровень выработки мелатонина - гормона, регулирующего сон.

Циркадная дисфункция также связана с повышенным риском рака молочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний у работников ночных смен и проблемами с психическим здоровьем.

Одно из объяснений таких результатов - это лучшие условия для сна в развитых странах: удобные матрасы, кондиционеры, но также большее влияние искусственного света, как от уличных фонарей, так и экранов смартфонов, что нарушает циркадные ритмы.

Самсон отметил, что технологии должны сохранять свою роль в улучшении качества сна, но одновременно важно синхронизировать наши биологические часы с естественным миром.

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Один из способов улучшить синхронизацию с природными циклами - это применение «биомимикрации». Например, можно использовать яркий свет по утрам или настраивать температуру в помещении так, чтобы она постепенно повышалась с восходом солнца.

«Интересное и продуманное» исследование предлагает новые идеи, как „дома будущего могут лучше поддерживать циркадное здоровье“, отметил Малкольм фон Шанц, профессор хронобиологии в Университете Нортумбрии.

Окна в современных самолетах можно затемнять или освещать нажатием кнопки... Смогут ли окна будущего автоматически пропускать синий свет утром, еще до того, как мы проснемся?

- заметил он.

Напомним,

УНН писал, что в среднем человеку нужно 7-9 часов, чтобы выспаться, но важно то, что сон измеряется не продолжительностью, а эффективностью. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ЗдоровьеТехнологииЛайфхак
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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